Triển khai kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2026

Thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Việc huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả Quỹ phòng, chống thiên tai (PCTT) là giải pháp quan trọng nhằm chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả, góp phần bảo vệ đời sống Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Tràn Bái Bò, thôn Bãi Hưng, xã Xuân Du được tu sửa bảo đảm ứng phó với thiên tai.

Quỹ phòng, chống thiên tai - Tăng cường nguồn lực, nâng cao năng lực ứng phó

Thanh Hóa với địa bàn rộng, địa hình đa dạng từ miền núi đến ven biển, mỗi năm thiên tai đều gây thiệt hại không nhỏ về cơ sở hạ tầng, sản xuất và đời sống của Nhân dân. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc chủ động nguồn lực để phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “phòng là chính”, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Việc đóng góp Quỹ PCTT không chỉ thể hiện trách nhiệm, ý thức vì cộng đồng của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân mà còn góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Thực hiện Nghị định số 78/2021/NĐ-CP, ngày 1/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ PCTT, để tăng cường công tác thu Quỹ PCTT tỉnh được kịp thời, hiệu quả, đảm bảo theo quy định, ngày 18/6/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1785 về việc phê duyệt kế hoạch thu, nộp Quỹ PCTT trên địa bàn tỉnh năm 2026, với tổng số thu, nộp quỹ trên địa bàn toàn tỉnh là 115,6 tỷ đồng. Số thu, nộp về tài khoản của Quỹ PCTT cấp tỉnh là 107,5 tỷ đồng.

Đối tượng và mức đóng góp quỹ

Thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 63/2025/NĐ-CP ngày 5/3/2025 và Điều 16 Nghị định số 53/2026/NĐ-CP ngày 5/2/2026 của Chính phủ), cụ thể:

- Đối với các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài đóng trên địa bàn tỉnh (gọi chung là doanh nghiệp):

Mức đóng góp bắt buộc một năm là 0,02% trên tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính lập ngày 31/12 hàng năm của tổ chức báo cáo cơ quan thuế nhưng tối thiểu 500 nghìn đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức.

- Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật đóng góp hàng năm như sau:

+ Cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở cấp tỉnh, ở cấp xã; các cơ quan Nhà nước trực thuộc Trung ương đặt trụ sở trên địa bàn tỉnh và lực lượng vũ trang đóng một phần hai của mức lương cơ sở chia cho số ngày làm việc trong tháng.

+ Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp đóng một phần hai của mức lương tối thiểu vùng (quy định tại Nghị định số 293/2025/NĐ-CP ngày 10/11/2025 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động) chia cho số ngày làm việc trong tháng theo hợp đồng lao động. Người lao động giao kết nhiều hợp đồng với nhiều doanh nghiệp chỉ phải đóng 1 lần theo 1 hợp đồng có thời gian dài nhất.

+ Người lao động khác, ngoài các đối tượng đã được quy định nêu trên, đóng góp 10 nghìn đồng/người/năm.

Đối tượng được miễn đóng góp quỹ

Về đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp quỹ thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung một số điểm tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 63/2025/NĐ-CP ngày 5/3/2025 của Chính phủ, cụ thể:

- Đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định tại Điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 (Ủy ban Thường vụ Quốc hội 14) ngày 9/12/2020.

- Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; đối tượng được trợ giúp xã hội khẩn cấp theo quy định của pháp luật về chế độ trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng quy định tại điểm c khoản 3 Điều 12 Nghị định này từ đủ 60 tuổi trở lên.

- Hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang đang hưởng phụ cấp sinh hoạt phí.

- Sinh viên, học sinh đang theo học tập trung, dài hạn tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề.

- Người khuyết tật hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên, người mắc bệnh hiểm nghèo; người mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật dân sự.

- Người đang trong giai đoạn thất nghiệp hoặc không có việc làm từ 6 tháng trong 1 năm trở lên.

- Phụ nữ đang mang thai; phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

- Thành viên hộ gia đình thuộc diện nghèo, cận nghèo; thành viên hộ gia đình bị thiệt hại nặng do thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ, tai nạn; thành viên hộ gia đình ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, các xã khu vực III, các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quyết định của Ủy ban Dân tộc và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- HTX không có nguồn thu.

- Tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn trong năm bị thiệt hại do thiên tai gây ra về tài sản, nhà xưởng, thiết bị khi phải tu sửa, mua sắm với giá trị lớn hơn hai phần vạn (0,02%) tổng giá trị tài sản của tổ chức hoặc phải ngừng sản xuất, kinh doanh từ 5 ngày liên tục trở lên có xác nhận của UBND cấp huyện hoặc được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối tượng được giảm tạm hoãn đóng góp

Tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì được xem xét giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ cấp tỉnh. Mức giảm đóng góp quỹ tương ứng mức giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do cơ quan Thuế công bố hàng năm.

Thời hạn thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai

Tổ chức thu, nộp quỹ đối với công dân trong độ tuổi lao động, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trước ngày 31/7/2026; đối với tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài nộp tối thiểu 50% số phải nộp trước ngày 31/7/2026, số còn lại nộp trước ngày 30/11/2026 (bao gồm cả tiền đóng góp theo giá trị tài sản) theo quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021 của Chính phủ.

- Thông tin đơn vị tiếp nhận: Ban quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng, môi trường và Phòng, chống thiên tai Thanh Hóa:

- Số tài khoản: 3761.0.1114119.91049 tại Kho bạc Nhà nước khu vực XI - Phòng Kế toán Nhà nước.

- Địa chỉ: Số 14 Hạc Thành, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Trách nhiệm thu Quỹ phòng, chống thiên tai

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ quan Nhà nước trực thuộc Trung ương đặt trụ sở trên địa bàn tỉnh tổ chức thu của cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động thuộc phạm vi quản lý và chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Ban quản lý Quỹ mở tại Kho bạc Nhà nước khu vực XI.

- Người đứng đầu doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho người lao động trong doanh nghiệp về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đóng góp quỹ; có trách nhiệm đóng góp theo mức đã xác định cụ thể đối với doanh nghiệp và người lao động trong doanh nghiệp của mình, tổ chức thu và thực hiện việc chuyển số tiền đóng góp theo quy định, cụ thể:

+ Đối với doanh nghiệp do thuế cơ sở quản lý thuộc Thuế tỉnh Thanh Hóa: Nộp vào tài khoản của UBND cấp xã, phường mở tại Kho bạc Nhà nước.

+ Đối với doanh nghiệp do Thuế tỉnh Thanh Hóa trực tiếp quản lý: Nộp trực tiếp vào tài khoản của Ban quản lý Quỹ.

- Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền cho người dân, người lao động thuộc phạm vi quản lý về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đóng góp quỹ; đồng thời, chỉ đạo việc thực hiện thu, nộp quỹ theo kế hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt năm 2026 và chuyển về tài khoản của cơ quan quản lý Quỹ PCTT cấp tỉnh.

Vi phạm về đóng Quỹ phòng, chống thiên tai

Ngày 6/1/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCTT; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều. Trong đó, hành vi vi phạm về đóng Quỹ PCTT được quy định tại Điều 17:

1.Phạt tiền đối với hành vi không đóng Quỹ PCTT như sau: Phạt tiền từ 300 nghìn đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi không đóng Quỹ PCTT từ dưới 300 nghìn đồng đến 100 triệu đồng.

2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài khi thực hiện hành vi không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ danh sách kế hoạch thu, nộp Quỹ PCTT của các cá nhân do mình quản lý cho cơ quan có thẩm quyền.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đóng Quỹ PCTT đối với hành vi vi phạm tại khoản 1 Điều này.

Có thể thấy, việc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và đúng thời hạn kế hoạch thu, nộp quỹ năm 2026 không chỉ là trách nhiệm theo quy định của pháp luật mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm vì cộng đồng. Sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi người dân sẽ góp phần tăng cường năng lực ứng phó, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, hướng tới mục tiêu xây dựng Thanh Hóa phát triển bền vững, an toàn trước thiên tai.

Bài và ảnh: Mai Dung