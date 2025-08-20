Triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương

Xác định việc triển khai bệnh án điện tử (BAĐT) là một trong những nội dung nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tối ưu hóa quy trình quản lý, bảo đảm tính chính xác, bảo mật thông tin và tạo thuận lợi cho người bệnh cũng như các cán bộ y tế, Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương đã triển khai BAĐT, bước đầu mang lại những lợi ích nhất định.

Triển khai bệnh án điện tử tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương giúp việc tra cứu dữ liệu về sức khỏe người bệnh đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Đến tái khám tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương, bà Bùi Thị Diện (xã Quảng Chính) không phải mang theo giấy tờ, sổ khám sức khỏe như trước. Sau khi thông báo các thông tin cần thiết, tất cả hồ sơ bệnh án điều trị tại bệnh viện của bà Diện được hiển thị rõ trong hồ sơ BAĐT. Dựa trên những thông tin trên máy tính, bác sĩ khám, kê đơn thuốc và hẹn thời gian tái khám. Bà Diện cho biết: “Trước đây, khi đi tái khám như thế này tôi phải mang theo rất nhiều giấy tờ như thẻ bảo hiểm y tế, sổ khám, chữa bệnh, căn cước... nhiều khi quên một giấy tờ gì là phải quay về nhà lấy nên rất mất thời gian. Nay đến tái khám tại đây tôi chỉ cần mang theo căn cước là mọi việc được giải quyết ngay”.

Tại Khoa nội A, Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương, thay vì phải ghi từng y lệnh ra giấy để bệnh nhân đi làm các xét nghiệm cận lâm sàng như trước, nay các bác sĩ chỉ cần tích vào BAĐT của bệnh nhân là các y lệnh này được liên thông đến tất cả các khoa. Sau khi đã làm xong các xét nghiệm cần thiết, bệnh nhân cũng không phải đi lại nhiều lấy kết quả. Bác sĩ khám ban đầu chỉ cần vào BAĐT để lấy thông tin tư vấn cho bệnh nhân.

Bác sĩ Đoàn Thị Hương, Khoa nội A Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương, cho biết: “So với hồ sơ giấy, việc sử dụng BAĐT giúp giảm bớt nhiều thời gian cho chúng tôi. Trước kia, khi muốn xem hồ sơ bệnh án của bệnh nhân ở khoa khác, chúng tôi phải tới khoa đó tìm hồ sơ để xem, nay với BAĐT, chúng tôi có thể ngồi tại khoa xem trên hệ thống phần mềm và giải thích tình trạng bệnh cho bệnh nhân một cách chính xác nhất. Hệ thống BAĐT không chỉ giúp chúng tôi tra cứu, cập nhật dữ liệu nhanh chóng, mà còn tạo ra một trải nghiệm chăm sóc bệnh nhân hiện đại, minh bạch và nhân văn hơn”.

Xác định việc triển khai BAĐT là một trong những nội dung trọng tâm trong quá trình chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 của ngành y tế, nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tối ưu hóa quy trình quản lý, bảo đảm tính chính xác, bảo mật thông tin và tạo thuận lợi cho người bệnh cũng như các cán bộ y tế, đồng thời cũng là nhiệm vụ chính trị phải thực hiện trước ngày 30/9 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua, tập thể lãnh đạo và cán bộ, nhân viên, người lao động Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương đã quyết tâm, nỗ lực triển khai BAĐT.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Nhiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương, cho biết: “Thực hiện chuyển đổi số trong khám, chữa bệnh, bệnh viện đã xác định việc triển khai BAĐT là mục tiêu trọng tâm, bởi nó có nhiều ưu điểm vượt trội so với bệnh án giấy, như: Các quy trình, hồ sơ được số hóa toàn bộ, không cần dùng giấy tờ, sổ sách. Mọi thông tin của người bệnh khi đến điều trị tại bệnh viện được lưu giữ đầy đủ bằng phương tiện điện tử, góp phần rút ngắn thời gian khám và điều trị bệnh. Tất cả đều bảo đảm an toàn, bảo mật, bác sĩ có thể truy cập bệnh án của người bệnh một cách nhanh nhất, đầy đủ nhất và đưa ra hướng điều trị phù hợp. Mặt khác, BAĐT còn giúp việc báo cáo, thống kê được thuận lợi, chính xác và nhanh chóng. Hiện nay bệnh viện đang sử dụng BAĐT ở tất cả các khoa và đã được hội đồng thẩm định của Sở Y tế công nhận là cơ sở y tế đạt các điều kiện ứng dụng BAĐT thay thế bệnh án giấy tháng 5/2025”.

Việc triển khai BAĐT không những giúp cho bệnh viện có được dữ liệu về sức khỏe của người bệnh đầy đủ, chính xác và kịp thời, phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe người dân, mà còn giúp cho công tác quản lý chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế dễ dàng hơn, hạn chế việc lạm dụng thuốc và xét nghiệm; tránh tình trạng trục lợi thẻ bảo hiểm y tế. Bệnh viện sẽ không mất nhiều diện tích để lưu trữ hồ sơ bệnh án giấy, việc tìm hồ sơ bệnh án thuận tiện hơn. Đối với bệnh nhân, BAĐT giúp họ có thể tự quản lý được tình trạng sức khỏe của mình liên tục và đầy đủ.

Bài và ảnh: Minh Khanh