Triển khai cơ chế đầu tư rút gọn để xây dựng các khu tái định cư vùng sạt lở khẩn cấp

Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nhiều khu vực miền núi Thanh Hóa xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Trên cơ sở quyết định công bố tình huống khẩn cấp của UBND tỉnh, các địa phương đang tập trung xử lý những điểm xung yếu và triển khai cơ chế rút gọn để xây dựng các khu tái định cư, nhằm sớm bố trí nơi ở an toàn cho người dân.

Điểm sạt lở ở bản Cháo Pi, xã Văn Phú làm thiệt hại nhiều công trình, nhà cửa của người dân.

Tại bản Cháo Pi, xã Văn Phú, gia đình bà Phạm Thị Nhơm nhiều ngày nay sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Ngôi nhà nằm dưới chân đồi nứt toác khiến mỗi trận mưa bão ập đến, đất đá có thể đổ xuống bất kỳ lúc nào. Không thể ở lại, gia đình buộc phải sang nhà họ hàng tá túc. Nhưng đi ở nhờ quá lâu cũng bất tiện nên họ vẫn cố quay về nhà trong những ngày nắng ráo.

“Cứ thấy trời đen là tôi không dám ở. Hai vợ chồng còn bệnh nên đi lại rất vất vả. Nhiều hôm phải nhờ người khiêng ra khỏi nhà”, bà Nhơm nói.

Công trình phụ bị đổ sập hoàn toàn, gia đình bà Nhơm phải dẫn nước ra trước nhà để sử dụng.

Những hộ dân khác cũng đang trong tình cảnh tương tự. Gia đình chị Hà Thị Cưới ở bản Lở, xã Thiên Phủ vừa phải bỏ ra hơn 10 triệu đồng để dọn đất đá sạt xuống nhà trong cơn bão số 11. Tuy nhiên, kết cấu nhà đã mất an toàn, buộc gia đình chị phải dựng một chiếc lán nhỏ gần đó để làm chỗ ở tạm.

Sạt lở đất đá gây mất an toàn cho 6 hộ với 31 khẩu sinh sống ở phía dưới chân đồi bản Lở, xã Thiên Phủ.

Mong mỏi lớn nhất hiện nay của bà Nhơm, chị Cưới cùng nhiều hộ dân đang nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao chính là một nơi ở an toàn. Bởi chỉ khi không còn nơm nớp lo sạt lở, người dân mới thực sự có thể bắt đầu tái thiết cuộc sống sau thiên tai.

Chị Lương Thị Xoa ở bản Lở cho biết, người dân đã họp và được thông báo sắp di dời khỏi khu vực nguy hiểm. “Chính quyền nói sẽ bố trí chỗ ở mới vì ở đây nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi chỉ mong có nơi ở ổn định để yên tâm làm ăn”, chị Xoa cho hay.

Trước yêu cầu cấp bách, thời gian qua UBND tỉnh Thanh Hóa đã liên tục công bố tình huống khẩn cấp tại các khu vực sạt lở, chỉ đạo chính quyền các địa phương khẩn trương triển khai biện pháp bảo vệ an toàn cho người dân; đồng thời rà soát, lựa chọn địa điểm và lập hồ sơ đề xuất đầu tư xây dựng khu tái định cư.

Tại xã Văn Phú, ông Lê Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, địa phương đã khảo sát và xác định khu vực phù hợp để xây dựng khu tái định cư cho 19 hộ cần di dời. “Xã đã báo cáo lên Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính đề nghị hỗ trợ kinh phí. Chúng tôi đang nỗ lực để người dân có thể chuyển đến nơi an toàn trước mùa mưa năm sau”, ông Cảnh thông tin.

Việc triển khai cơ chế đầu tư rút gọn theo quyết định công bố tình huống khẩn cấp giúp các dự án tái định cư được thực hiện nhanh hơn, tránh kéo dài thủ tục, đảm bảo tiến độ trong bối cảnh mưa lũ vẫn còn diễn biến khó lường. Đây cũng là giải pháp căn cơ nhằm chấm dứt tình trạng người dân phải sống trong cảnh tạm bợ, di chuyển liên tục mỗi khi mưa lớn kéo dài.

Những biện pháp che chắn tạm bợ của người dân cũng không thể ngăn được đất đá tràn vào nhà.

Khi những khu tái định cư đầu tiên hoàn thành, các hộ dân sẽ được bố trí đến nơi ở mới an toàn, ổn định. Đây là bước đi quan trọng để giúp người dân sớm khôi phục sinh hoạt, sản xuất và ổn định cuộc sống sau thiên tai, đồng thời giảm thiểu thiệt hại trong các đợt mưa lũ tiếp theo.

Hương Quỳnh