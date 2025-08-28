Trao xe đạp cho trẻ mồ côi nhân dịp năm học mới tại phường Tĩnh Gia

Nhân dịp bước vào năm học mới 2025-2026, chiều 28/8, tại phường Tĩnh Gia, Hội LHPN tỉnh và Tập đoàn Đại Dũng đã tổ chức lễ trao xe đạp cho trẻ mồ côi.

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và các đại biểu, dự.

Thời gian vừa qua, Hội LHPN tỉnh đã vận động được các nhà hảo tâm, đơn vị doanh nghiệp đồng hành cùng với tổ chức Hội chăm lo, đỡ đầu trẻ mồ côi đặc biệt khó khăn, trong đó có Tập đoàn Đại Dũng.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngô Thị Hồng Hảo, đại diện Tập đoàn Đại Dũng và các đại biểu trao xe đạp cho trẻ mồ côi tại phường Tĩnh Gia.

Được biết, Tập đoàn Đại Dũng hiện đang nhận đỡ đầu 405 trẻ mồ côi khó khăn trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp năm học mới 2025-2026, đơn vị cũng đã dành phần quà ý nghĩa là 136 chiếc xe đạp trao cho trẻ mồ côi khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại phường Tĩnh Gia, Hội LHPN tỉnh và Tập đoàn Đại Dũng đã trao tặng 21 chiếc xe đạp cho trẻ em mồ côi. Số còn lại sẽ được Hội LHPN tỉnh trao trực tiếp cho trẻ mồ côi khó khăn các xã, phường của tỉnh Thanh Hoá.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và đại diện Hiệp hội doanh nhân nữ tỉnh động viên trẻ mồ côi.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngô Thị Hồng Hảo khẳng định: Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực thể hiện tấm lòng của các cấp hội và đơn vị đồng hành, nhà hảo tâm gửi đến các trẻ em mồ côi đặc biệt khó khăn, nhằm chia sẻ khó khăn với các con, tạo không khí vui tươi và động lực bước vào năm học mới, có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh và Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh đã trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho hội viên khó khăn chịu ảnh hưởng của bão số 5 tại phường Tĩnh Gia và các xã Yên Trường, Quý Lộc, Yên Ninh và Yên Phú.

Lê Hà