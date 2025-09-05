Trao tặng hơn 1.900 suất quà và 246 xe đạp cho trẻ mồ côi dịp đầu năm học

Nhân dịp năm học mới 2025-2026, các cấp Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã vận động nguồn lực trao tặng hơn 1.900 suất quà với tổng trị giá 980 triệu đồng và trao tặng 246 chiếc xe đạp cho trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong số các suất quà được trao tặng trong đợt này, Hội LHPN tỉnh đã vận động, phối hợp với các doanh nghiệp trao tặng 405 suất quà, 246 xe đạp, trị giá 612 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Các đơn vị Hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà là sách vở, đồ dùng học tập, tiền mặt từ 200 đến 300 nghìn đồng mỗi cháu và trao kinh phí đỡ đầu cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, trong lễ khai giảng năm học 2025-2026 diễn ra sáng 5/9, hàng trăm mẹ đỡ đầu là cán bộ, hội viên các chi hội phụ nữ thôn, bản đã tham gia đưa, đón trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn đến trường.

Sự quan tâm và những phần quà nhân dịp đầu năm học mới của các cấp Hội phụ nữ, các nhà hảo tâm, đơn vị nhận đỡ đầu đã giúp các cháu mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thêm nghị lực trong cuộc sống, vươn lên trong học tập.

Lê Hà