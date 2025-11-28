Trang thiết bị giáo dục trước yêu cầu đổi mới

Cơ sở vật chất (CSVC), trang thiết bị giáo dục là một trong những nhân tố quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục. Với ý nghĩa đó, việc đầu tư, mua sắm trang thiết bị dạy học luôn được ngành giáo dục xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

Học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn trong giờ thực hành, thí nghiệm tại phòng thực hành STEM của nhà trường.

Trước yêu cầu thực tiễn cũng như thực hiện Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ dạy và học, hằng năm Trường THCS Phạm Văn Hinh, xã Tây Đô đều rà soát và chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, ngành giáo dục đầu tư, mua sắm kịp thời các trang thiết bị phục vụ dạy và học của cả giáo viên và học sinh. Cùng với việc đầu tư các phòng học mới, nhà trường vừa được bổ sung thêm 12 máy vi tính cho phòng Tin học, nâng tổng số máy vi tính của phòng học này lên 24 máy; phòng Ngoại ngữ cũng được trang bị 1 ti vi thông minh màn hình lớn, 1 máy vi tính và hệ thống bộ loa trợ giảng...

Thầy giáo Trịnh Đình Thảo, Hiệu trưởng Trường THCS Phạm Văn Hinh, cho biết: “Những năm gần đây, đặc biệt là từ khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhà trường đã được đầu tư nhiều hạng mục, trang thiết bị giáo dục cần thiết cho yêu cầu đổi mới cũng như bảo đảm tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia. Hiện, 100% phòng học của nhà trường được phủ sóng internet và trang bị ti vi thông minh đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong tiến trình đổi mới”.

Tại nhiều trường học khác trong tỉnh như Trường Tiểu học Quảng Cát, phường Quảng Phú; Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, phường Hạc Thành; Trường Mầm non Linh Sơn 2, xã Linh Sơn... việc đầu tư mua sắm trang thiết bị giáo dục cũng nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân.

Cô giáo Nguyễn Thị Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, cho biết: “Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, ngành giáo dục, sự đồng thuận của phụ huynh học sinh trong đầu tư mua sắm trang thiết bị giáo dục, đến nay 31 phòng học của nhà trường đều đã được trang bị những thiết bị hiện đại như ti vi thông minh màn hình lớn, hệ thống âm thanh, đường truyền internet... và được vận hành theo cơ chế phòng học thông minh. Ngoài ra, nhà trường còn có 2 phòng tin học với 35 máy vi tính/phòng, phục vụ tốt yêu cầu chuyển đổi số cũng như hoạt động dạy và học môn Tin học cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 5”.

Theo thống kê, 5 năm gần đây Sở GD&ĐT đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng nhiều đề án, chính sách phát triển CSVC trường, lớp học mang lại hiệu quả thiết thực như: Chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non; Chương trình đầu tư CSVC, trang thiết bị dạy học giai đoạn 2021-2025 cho các trường THPT, THCS&THPT để đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025... Ngoài ra, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Sở GD&ĐT đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học cho các nhà trường với kinh phí hàng trăm tỷ đồng... Từ các nguồn kinh phí khác nhau mỗi năm có hàng trăm công trình, hạng mục phục vụ hoạt động dạy và học được đầu tư xây dựng. Ví dụ như trong năm học 2024-2025 vừa qua, trên địa bàn toàn tỉnh xây mới khoảng 303 phòng học, 362 phòng phục vụ công tác quản trị, điều hành, 257 phòng học bộ môn cùng nhiều trang thiết bị giáo dục đi kèm...

Bên cạnh nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, nhiều năm qua ngành giáo dục, chính quyền các địa phương không ngừng khuyến khích, huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư trang thiết bị giáo dục cho các nhà trường. Ví dụ như mới đây Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã hỗ trợ đầu tư cho Trường THPT Hàm Rồng và Trường THPT chuyên Lam Sơn, mỗi trường 1 phòng thực hành STEM. Phòng thực hành này được trang bị đồng bộ 6 khối chức năng gồm: CSVC, máy móc gia công - thiết bị chuyên dụng; dụng cụ và thiết bị học tập theo chủ đề; học liệu kết nối thông minh; hệ thống học liệu bản cứng - bản mềm cùng hệ thống sổ sách phục vụ công tác tổ chức, quản lý.

Thầy giáo Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn, chia sẻ: “Phòng thực hành STEM được thiết kế theo hướng hiện đại, đồng bộ và linh hoạt, là không gian mở cho học sinh nghiên cứu, thử nghiệm, sáng tạo và phát triển các dự án khoa học liên môn. Công trình này không chỉ là bước tiến về CSVC, trang thiết bị giáo dục, mà còn mở ra mô hình học tập mới, giúp học sinh liên kết giữa tri thức và thực tiễn, giữa nghiên cứu và sáng tạo, góp phần cụ thể hóa mục tiêu xây dựng một môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn và kết nối với tương lai. Khi phòng học STEM được đưa vào sử dụng, những bài học sẽ gắn liền với thực tiễn, những ý tưởng sẽ được nuôi dưỡng, và những ước mơ khoa học sẽ được chắp cánh - để mỗi học sinh Lam Sơn luôn biết nghĩ khác, làm khác và sáng tạo vì tương lai của chính mình, vì sự phát triển của quê hương, đất nước”.

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với mục tiêu giảm lý thuyết, tăng thực hành để tiết học bớt rời rạc, nhàm chán, đồng nghĩa với việc trang thiết bị, đồ dùng học tập càng trở nên quan trọng. Từ mục tiêu, ý nghĩa và kết quả đạt được cùng quan điểm đầu tư, xây dựng phải phù hợp với chương trình học, ngành giáo dục tỉnh nhà xác định tiếp tục tham mưu, huy động các nguồn lực đầu tư CSVC, trang thiết bị giáo dục, đặc biệt là những thiết bị theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu dạy và học trong giai đoạn mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đổi mới giáo dục trong “kỷ nguyên số”.

Bài và ảnh: Lê Phong