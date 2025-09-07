Trăng máu - Hiện tượng nguyệt thực toàn phần tuyệt đẹp đêm 7/9/2025
Nguyệt thực toàn phần sẽ kéo dài từ 17h30 giờ GMT đến 18h52 giờ GMT ngày 7/9 (tức 1h30 đến gần 3h00 rạng sáng 8/9 theo giờ Việt Nam).
Những người yêu thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng “Trăng máu” vào đêm 7/9 rạng sáng 8/9/2025 (theo giờ Việt Nam), khi nguyệt thực toàn phần xảy ra và biến Mặt Trăng thành một khối cầu đỏ rực, huyền bí./.
Theo TTXVN
