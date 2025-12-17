Trang hoàng đón Giáng sinh an lành

Những ngày này tại Thanh Hóa sắc màu Noel hiện diện rõ nét trong không gian tại các giáo xứ, tạo nên bức tranh rộn ràng, an lành và giàu ý nghĩa. Không chỉ là dịp lễ quan trọng của đồng bào công giáo, giáng sinh còn trở thành thời điểm để người dân và du khách cùng hòa mình vào không khí trang nghiêm, lung linh của mùa lễ hội cuối năm.

Giáo dân giáo xứ Tân Hải (xã Nga An) chuẩn bị đón mùa Giáng sinh an lành, ấm áp. Ảnh: Hoàng Đông

Tại phường Hạc Thành, Nhà thờ chính tòa Thanh Hóa và Tòa Giám mục Thanh Hóa là địa điểm nổi bật trong những ngày cuối tháng 12. Khuôn viên nhà thờ được trang hoàng công phu với vườn cây phủ đầy tuyết trắng, những tiểu cảnh tái hiện không khí Noel, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan. Chị Nguyễn Hà Trang ở phường Hàm Rồng chia sẻ: “Những ngày gần Giáng sinh không gian tại Nhà thờ chính tòa được trang hoàng rất đẹp và ấm áp. Các tiểu cảnh Noel, hang Belem tạo cảm giác bình yên”.

Trong khuôn viên Nhà thờ chính tòa, hang Belem mừng Thiên chúa Giáng sinh luôn là điểm dừng chân quen thuộc của nhiều người. Các tiểu cảnh mô phỏng câu chuyện giáng sinh được sắp đặt hài hòa, kết hợp cùng ánh sáng và sắc màu Noel, mang đến cảm giác ấm áp, thiêng liêng. Vào mỗi dịp Giáng sinh, nơi đây không chỉ là không gian sinh hoạt tôn giáo mà còn trở thành điểm “check-in” lung linh, thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ và các gia đình đến tham quan, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong mùa lễ hội.

Toàn tỉnh hiện có 92 giáo xứ thuộc Giáo phận Thanh Hóa. Từ đầu tháng 12 các giáo xứ trên địa bàn Thanh Hóa đã rộn ràng chuẩn bị cho mùa giáng sinh. Ở mỗi nơi công tác chuẩn bị được tiến hành chu đáo, phù hợp với điều kiện thực tế nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là đón một mùa Noel ấm áp, an lành và đúng với ý nghĩa tôn giáo. Tại xã Nga An, sau khi sáp nhập các xã Nga Điền, Nga Phú và Nga An, địa phương có 5 giáo xứ gồm: Điền Hộ, Phước Nam, Mông Ân, Chính Nghĩa và Tân Hải. Càng gần đến ngày giáng sinh, không khí chuẩn bị tại các giáo xứ trên địa bàn xã lại càng trở nên nhộn nhịp. Từ việc trang trí khuôn viên nhà thờ, chuẩn bị các tiểu cảnh Noel đến công tác vệ sinh, chỉnh trang cơ sở vật chất, tất cả đều được bà con giáo dân thực hiện với tinh thần trách nhiệm và sự háo hức. Song song với hoạt động của các giáo xứ, địa phương cũng tổ chức tuyên truyền động viên chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo vui lễ giáng sinh an lành; đồng thời thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các hoạt động tuyên truyền được triển khai phù hợp, góp phần tạo sự đồng thuận, gắn bó giữa chính quyền và đồng bào theo đạo công giáo, giúp mùa lễ diễn ra trong không khí vui tươi, an toàn và đoàn kết.

Điền Hộ là một trong những giáo xứ có đông giáo dân với gần 2.000 người. Ngay từ đầu tháng 12 công tác trang trí nhà thờ đã được triển khai. Các hạng mục được chuẩn bị cẩn thận, từ không gian bên trong đến khuôn viên bên ngoài, nhằm tạo nên khung cảnh trang nghiêm, ấm cúng cho mùa Giáng sinh. Mỗi chi tiết đều thể hiện sự chăm chút và tấm lòng của bà con giáo dân dành cho ngày lễ trọng. Tại giáo xứ Tân Hải không khí chuẩn bị giáng sinh cũng diễn ra sôi nổi. Những ngày này, bà con giáo dân cùng nhau cắt tỉa cây cảnh trong khuôn viên nhà thờ, vệ sinh cơ sở vật chất, chỉnh trang lại từng góc không gian. Dưới bàn tay chăm sóc của cộng đồng giáo dân, khuôn viên nhà thờ dần khoác lên mình diện mạo mới, lung linh và tràn đầy sắc màu Noel.

Công tác chuẩn bị Noel tại các giáo xứ trên địa bàn xã Nga An được thực hiện chu đáo, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đoàn kết trong cộng đồng giáo dân. Không chỉ hướng đến việc tổ chức các hoạt động tôn giáo trang nghiêm, bà con còn chú trọng giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn minh trong mùa lễ hội. Tinh thần “Kính chúa, yêu nước” được thể hiện rõ nét qua từng việc làm cụ thể, góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của đồng bào công giáo trong đời sống xã hội.

Ánh đèn Noel lung linh, những tiểu cảnh giáng sinh được trang hoàng công phu, cùng sự chung tay của bà con giáo dân và sự quan tâm của chính quyền địa phương đã tạo nên bức tranh sinh động, ấm áp trong những ngày cuối năm. Như chia sẻ của giáo dân Nguyễn Văn Hoàng ở phường Hạc Thành: “Với bà con giáo dân chúng tôi, Giáng sinh là dịp lễ rất quan trọng. Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp này chúng tôi lại cùng nhau trang trí nhà thờ, chuẩn bị tiểu cảnh để đón Noel, mong một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp và bình yên”.

Phương Đỗ