Toshiba khảo sát thiết bị tại Nhà máy Thủy điện Trung Sơn

Đoàn công tác của Toshiba Hydro Power (Hangzhou) Co., Ltd. và VNAS vừa có chương trình làm việc, khảo sát hệ thống thiết bị chính tại Nhà máy Thủy điện Trung Sơn, nhằm trao đổi các giải pháp kỹ thuật, quản lý và bảo dưỡng, góp phần nâng cao độ tin cậy, hiệu quả vận hành các tổ máy.

Đoàn công tác Toshiba Hydro Power (Hangzhou) và VNAS khảo sát mô hình Nhà máy Thủy điện Trung Sơn.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) và đoàn công tác đã trao đổi về tình hình vận hành thiết bị, công tác quản lý kỹ thuật, bảo dưỡng cũng như những yêu cầu đặt ra trong quá trình vận hành nhà máy.

Toshiba Hydro Power (Hangzhou) và VNAS đồng thời giới thiệu một số giải pháp kỹ thuật liên quan đến thiết bị thủy điện và trực tiếp khảo sát hệ thống thiết bị chính của nhà máy.

Nhà máy Thủy điện Trung Sơn có 4 tổ máy, tổng công suất lắp đặt 260 MW, công suất mỗi tổ máy 65 MW. Các tổ máy sử dụng turbine Francis và hệ thống máy phát do Toshiba cung cấp trong khuôn khổ gói thầu cơ điện của Dự án Thủy điện Trung Sơn. Bốn tổ máy đã đi vào vận hành thương mại từ năm 2017.

Lãnh đạo TSHPCo và đoàn công tác trao đổi các nội dung liên quan đến thiết bị và công tác vận hành nhà máy.

Qua khảo sát thực tế, các bên tập trung trao đổi những giải pháp nâng cao độ tin cậy của thiết bị, hiệu quả vận hành các tổ máy; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý kỹ thuật, bảo dưỡng và quản lý tài sản trong suốt vòng đời thiết bị.

Đây cũng là cơ sở để TSHPCo cập nhật các giải pháp kỹ thuật từ nhà sản xuất, nhà cung cấp thiết bị, phục vụ công tác vận hành và bảo dưỡng nhà máy.

Chương trình làm việc góp phần tăng cường hợp tác kỹ thuật giữa TSHPCo với các đối tác trong lĩnh vực thủy điện, hướng tới mục tiêu nâng cao độ tin cậy của thiết bị, bảo đảm Nhà máy Thủy điện Trung Sơn vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả.

Trung Sinh (CTV)