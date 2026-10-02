Xử lý dứt điểm các nhiệm vụ chậm, muộn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 510/TB-VPCP ngày 01/10/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Phiên họp chuyên đề về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội và đánh giá kết quả công tác Quý III năm 2026.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo sau khi kiện toàn theo Quyết định số 208-QĐ/TW của Bộ Chính trị - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn mới

Thông báo nêu rõ, Ban Chỉ đạo yêu cầu người đứng đầu các bộ, cơ quan, địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Trung ương về kết quả triển khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST, CĐS) của bộ, cơ quan, địa phương mình; quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo các chương trình, kế hoạch, thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo; trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Về xử lý dứt điểm nhiệm vụ chậm, muộn, yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết, chương trình, kết luận của Ban Chỉ đạo, bao gồm nhiệm vụ đã giao của Ban Chỉ đạo Trung ương và các Ban Chỉ đạo trước đây nay đã tích hợp nhiệm vụ vào Ban Chỉ đạo Trung ương, triển khai quyết liệt bảo đảm chất lượng và đúng thời hạn, tập trung xử lý dứt điểm các nhiệm vụ chậm, muộn, không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn mới; kịp thời cập nhật kết quả thực hiện lên Hệ thống theo dõi (theodoinq.dcs.vn).

Khẩn trương tháo gỡ các khó khăn về mức thu, sử dụng phí, lệ phí trong quá trình triển khai cấp Phiếu Lý lịch tư pháp điện tử

Về hoàn thiện thể chế, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an khẩn trương tháo gỡ các khó khăn về mức thu, sử dụng phí, lệ phí trong quá trình triển khai cấp Phiếu Lý lịch tư pháp điện tử cho công dân Việt Nam ở nước ngoài, hoàn thành trong tháng 10 năm 2026.

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chính sách hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an ninh mạng theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP, hoàn thành trong tháng 10 năm 2026.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, trình Chính phủ trong tháng 10 năm 2026.

Tập trung ưu tiên, tạo chuyển biến rõ nét với CSDL ngành Giáo dục và Đào tạo, CSDL quốc gia về an sinh xã hội

Về phát triển hạ tầng số, cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số, các bộ, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Tài chính; Tòa án nhân dân tối cao tập trung tối đa nguồn lực, khẩn trương khắc phục, xử lý dứt điểm các tồn tại, hạn chế bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ với các CSDL đã được giao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 9690/VPCP-CĐS ngày 23 tháng 9 năm 2026; trong đó tập trung ưu tiên, tạo chuyển biến rõ nét với CSDL ngành Giáo dục và Đào tạo, CSDL quốc gia về an sinh xã hội, CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, CSDL quốc gia về y tế, hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2026; đối với CSDL bản án, quyết định, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2027. Đến hết năm 2027, cơ bản hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện CSDL quốc gia về đất đai.

Các bộ, cơ quan, địa phương hoàn thiện Khung quản trị dữ liệu, trong đó xác định rõ cơ quan chủ quản, trách nhiệm cập nhật; thực hiện đối soát định kỳ giữa các CSDL, xử lý dứt điểm tình trạng dữ liệu không thống nhất; hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ để triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, trong đó ban hành khung kiến trúc số của bộ, cơ quan, địa phương trước ngày 29 tháng 01 năm 2027.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an đẩy mạnh thu hút các dự án FDI quy mô lớn về trung tâm dữ liệu, trung tâm tính toán hiệu năng cao gắn với chuyển giao công nghệ và an ninh mạng, an ninh dữ liệu; đề xuất cơ chế ưu đãi, đơn giản hoá thủ tục đầu tư trong quá trình hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách và giải pháp bảo đảm nguồn cung ứng điện năng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là vận hành các hệ thống trung tâm dữ liệu lớn và hạ tầng tính toán hiệu năng cao; kịp thời cập nhật trong quá trình rà soát, điều chỉnh Quy hoạch điện VIII.

Làm sạch, gắn số định danh cho 12 triệu dữ liệu văn bằng, chứng chỉ trên VNeID

Về cắt giảm TTHC, cung cấp DVC trực tuyến và Đề án 06, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương triển khai đồng bộ dữ liệu học bạ, văn bằng, chứng chỉ để tích hợp trên VNeID và chỉ đạo các cơ sở giáo dục làm sạch, gắn số định danh cho 12 triệu dữ liệu văn bằng, chứng chỉ trên VNeID, hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2026.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ đồng bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tích hợp trên VNeID và đôn đốc, hướng dẫn địa phương kết nối với hệ thống định danh điện tử để công dân được hưởng mức ưu đãi giảm phí, lệ phí theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP về phát triển Công dân số, hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2026.

Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thành thẩm định hệ thống cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng và tổ chức triển khai chữ ký số miễn phí trên VNeID; hoàn thành trong tháng 11 năm 2026.

Bộ Công an: (i) Bảo đảm Cổng Dịch vụ công quốc gia mới và Hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính vận hành ổn định, an toàn; nâng cao hiệu năng, xử lý dứt điểm các lỗi kỹ thuật; hoàn thành tích hợp 82 thủ tục hành chính thiết yếu trước ngày 31 tháng 10 năm 2026; (ii) chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1830/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2026 để sớm kết nối VNeID với hệ thống định danh điện tử của Singapore và Lào, thí điểm định danh hàng không quốc tế tại Nội Bài, Tân Sơn Nhất và một số tiện ích xuyên biên giới.

Bộ Xây dựng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an khẩn trương rà soát, đẩy mạnh, đồng bộ dữ liệu định danh địa điểm đủ thông tin thuộc phạm vi quản lý với Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2026.

Các bộ, cơ quan, địa phương rà soát các TTHC, trong đó tập trung vào các TTHC theo Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP và 82 dịch vụ công thiết yếu theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19 tháng 6 năm 2025, trên 03 nội dung: (i) Thành phần hồ sơ (rà soát, loại bỏ các trường thông tin đã có dữ liệu hoặc không cần thiết); (ii) quy trình thực hiện; (iii) tối ưu hoá giao diện cung cấp dịch vụ công, để cấu hình trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, hoàn thành trong tháng 12 năm 2026; gửi báo cáo về Bộ Tư pháp và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trước ngày 05 tháng 01 năm 2027; Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 01 năm 2027.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, cơ quan, địa phương: (i) Đề xuất giải pháp tổng thể về cắt giảm, đơn giản hóa TTHC dựa trên dữ liệu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 05 tháng 10 năm 2026; (ii) tổ chức thực hiện chuẩn hóa tên, mã kết quả giải quyết TTHC và mã thành phần hồ sơ; hướng dẫn gắn mã kết quả với mã thành phần hồ sơ để khai thác, tái sử dụng tự động, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại giấy tờ, dữ liệu đã có; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 31 tháng 10 năm 2026.

Rà soát, tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn trong việc thương mại hoá kết quả nghiên cứu

Về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, các bộ, cơ quan và Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục đề xuất, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược theo quy định, bảo đảm mỗi nhiệm vụ phải làm rõ mục tiêu tạo giá trị, có đóng góp thực chất vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội; Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện định kỳ trước ngày 30 hằng tháng. Đối với 14 nhiệm vụ đã phê duyệt, các bộ khẩn trương tuyển chọn tổ chức chủ trì để triển khai; đối với 08 nhiệm vụ đã được thẩm định đủ điều kiện còn lại, các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thành phê duyệt trước ngày 15 tháng 10 năm 2026.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính xây dựng phương án thí điểm tạo đơn hàng đầu tiên cho sản phẩm công nghệ chiến lược, trình cấp có thẩm quyền chậm nhất trong tháng 6 năm 2027.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn trong việc thương mại hoá kết quả nghiên cứu; khẩn trương nghiên cứu đề xuất bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật về sàn giao dịch khoa học công nghệ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 10 năm 2026; đề xuất cơ chế phù hợp, hiệu quả để tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy thương mại hoá kết quả nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2026.

Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương nghiên cứu, rà soát ban hành quy định về hoạt động, cơ chế vận hành dùng chung của các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, nhằm tạo điều kiện cho các viện, trường và doanh nghiệp sử dụng; hoàn thành trước ngày 31 tháng 3 năm 2027.

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai các giải pháp đổi mới mô hình liên kết “3 Nhà” theo hướng các bộ, cơ quan, doanh nghiệp chủ động đặt bài toán, viện, trường nghiên cứu, Nhà nước kiến tạo và chia sẻ rủi ro, tham gia một phần ngân sách; tập trung phát triển nhân lực theo các nhóm: chuyên gia dẫn dắt; kỹ sư nghiên cứu và phát triển (R&D) - thiết kế - tích hợp; kỹ thuật viên sản xuất, vận hành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2026.

Các tập đoàn, doanh nghiệp phát huy vai trò trung tâm trong phát triển KHCN, ĐMST, CĐS; chủ động phát hiện, đề xuất tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, xác định các bài toán lớn, sản phẩm và công nghệ trọng điểm; cơ chế tăng cường liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và nhà khoa học; tham gia xuyên suốt từ xác định nhu cầu, đặt hàng, nghiên cứu, lựa chọn công nghệ, đầu tư, thử nghiệm đến tiếp nhận, làm chủ, thương mại hóa, tổ chức sản xuất và phát triển thị trường. Trong đó: Doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp công nghệ cao phát huy vai trò dẫn dắt, tiên phong trong phát triển KHCN, ĐMST, CĐS và xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Rà soát, nhận diện các điểm nghẽn cấp bách về vấn đề tài chính, giải ngân kinh phí cho KHCN, ĐMST, CĐS

Về sử dụng kinh phí, vốn đầu tư và các nguồn lực, các bộ, cơ quan, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, hạn chế tối đa chuyển nguồn; trường hợp không có khả năng giải ngân hoặc có nhu cầu bổ sung vốn cho KHCN, ĐMST, CĐS thì báo cáo đề xuất gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính trước ngày 10 tháng 10 năm 2026. Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát tổng hợp, gửi Bộ Tài chính trước ngày 20 tháng 10 năm 2026 xem xét, trình cấp có thẩm quyền theo quy định trong tháng 10 năm 2026 để điều chuyển vốn từ các bộ, cơ quan, địa phương giải ngân chậm sang các Bộ, cơ quan, địa phương có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính xử lý dứt điểm số kinh phí năm 2026 chưa phân bổ, tập trung bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ công nghệ chiến lược năm 2026; rà soát kỹ, mạnh dạn đề xuất các cơ chế đột phá; hoàn thành trước ngày 20 tháng 10 năm 2026.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, nhận diện các điểm nghẽn cấp bách về vấn đề tài chính, giải ngân kinh phí cho KHCN, ĐMST, CĐS; trên cơ sở đó hướng dẫn cho các bộ, cơ quan, địa phương theo thẩm quyền, đề xuất cấp có thẩm quyền đối với các nội dung vượt thẩm quyền; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 30 tháng 10 năm 2026.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện phương pháp biên soạn tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP), bổ sung đo lường trữ lượng vốn theo loại tài sản, ngành kinh tế và chất lượng lao động, mở rộng tính toán TFP theo ngành, lĩnh vực. Hoàn thành thử nghiệm trong năm 2027.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính rà soát, cập nhật bổ sung Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả của KHCN, ĐMST, CĐS tại Quyết định số 2244/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2025; trong đó làm rõ các chỉ tiêu gắn với nghiên cứu và phát triển, thương mại hoá kết quả nghiên cứu, năng suất lao động, TFP và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2026.

Rà soát dư địa tăng trưởng của từng ngành, vùng, địa phương và chuỗi giá trị, xác định rõ điểm nghẽn, bài toán cần giải quyết

Về thúc đẩy kinh tế số, xã hội số gắn với tăng trưởng, năng suất và năng lực cạnh tranh, các bộ, cơ quan, địa phương chủ động tổ chức các hội nghị chuyên đề về phát triển KHCN, ĐMST, CĐS thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội; rà soát dư địa tăng trưởng của từng ngành, vùng, địa phương và chuỗi giá trị, xác định rõ điểm nghẽn, bài toán cần giải quyết, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; lấy doanh nghiệp làm trung tâm, tham gia trong toàn bộ quá trình; ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp có năng lực dẫn dắt, huy động nguồn lực và đưa sản phẩm tham gia chuỗi giá trị trong nước, khu vực và toàn cầu, kết quả gửi về Bộ Công an - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trước ngày 15 tháng 11 năm 2026 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó:

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổ chức các hội nghị vùng trong tháng 10 năm 2026 về KHCN, ĐMST, CĐS gắn với dư địa tăng trưởng trong nông nghiệp.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức Hội nghị chuyên đề về phát triển du lịch gắn với KHCN, ĐMST, CĐS, hoàn thành trong tháng 11 năm 2026.

Bộ Xây dựng chủ trì tổ chức Hội nghị chuyên đề về phát triển KHCN, ĐMST, CĐS gắn với mục tiêu tăng trưởng trong lĩnh vực xây dựng, hoàn thành trong tháng 11 năm 2026.

Các địa phương chủ động rà soát, triển khai theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ, nhất là doanh nghiệp mới thành lập, tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng, trụ sở, thủ tục, cơ chế, chính sách...; nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền các chính sách ưu đãi phù hợp, trong đó có chính sách về thuế, nhằm thúc đẩy thành lập, phát triển doanh nghiệp, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng của địa phương.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương đẩy nhanh tiến độ hướng dẫn quy trình, thủ tục cung cấp, quản lý, vận hành nền tảng số, phần mềm kế toán cho doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, gắn với triển khai thực hiện Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sau khi được Quốc hội thông qua, hoàn thành trong tháng 3 năm 2027.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá các nhiệm vụ, sản phẩm KHCN, ĐMST của địa phương; đề xuất lựa chọn sản phẩm có khả năng thương mại hóa, tổ chức thành chuỗi giá trị vùng, liên vùng, phát triển thành sản phẩm quốc gia, gắn với doanh nghiệp có năng lực đồng hành, dẫn dắt từ nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ, sản xuất đến phát triển thị trường, hướng tới tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2026.

Giao Bộ Khoa học và Công nghệ - đầu mối Tổ Công tác về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược; Bộ Tài chính - đầu mối Tổ Công tác về tài chính, nguồn lực, chủ trì tổng hợp, xây dựng báo cáo hằng tháng về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổ Công tác, gửi Bộ Công an - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trước ngày 15 hằng tháng để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo./.

Theo VGP

Nguồn: https://baochinhphu.vn/xu-ly-dut-diem-cac-nhiem-vu-cham-muon-ve-khoa-hoc-cong-nghe-doi-moi-sang-tao-va-chuyen-doi-so-102261001184622594.htm