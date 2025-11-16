Tổng thống Zelensky công bố cải tổ toàn diện các công ty năng lượng nhà nước sau bê bối tham nhũng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo nước này sẽ tiến hành cải tổ toàn diện các doanh nghiệp năng lượng nhà nước chủ chốt, bao gồm thay đổi lãnh đạo và kiểm toán tài chính toàn diện. Quyết định này được đưa ra giữa bê bối tham nhũng nghiêm trọng nhất trong nhiệm kỳ của ông Zelensky, liên quan đến các quan chức cấp cao bị cáo buộc nhận hối lộ từ các nhà thầu của các công ty năng lượng nhà nước.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh; Volodymyr Zelensky/X

Theo kế hoạch, các công ty như Energoatom, Naftogaz, Ukrhydroenergo và Gas Transmission System Operator of Ukraine sẽ trải qua tái cơ cấu quản lý từng bước, với việc bổ nhiệm hội đồng giám sát và lãnh đạo mới. Ông Zelensky nhấn mạnh rằng cuộc thi chọn CEO mới sẽ được tổ chức ngay lập tức, nhằm đảm bảo đội ngũ lãnh đạo mới bắt đầu làm việc từ đầu năm 2026.

Tổng thống cũng yêu cầu các bộ trưởng duy trì liên lạc chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật và phòng chống tham nhũng, đồng thời khẳng định mọi hành vi vi phạm tại các công ty năng lượng phải được xử lý ngay lập tức và minh bạch. Ông Zelensky nhấn mạnh: “Minh bạch tuyệt đối trong ngành năng lượng vẫn là ưu tiên hàng đầu.”

Vụ bê bối liên quan đến ông Timur Mindich, một đồng minh thân cận của ông Zelensky, bị cáo buộc đứng đầu nhóm nhận hối lộ từ các dự án xây dựng và mua sắm năng lượng, bao gồm cả việc xây dựng các hệ thống phòng thủ cho cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, đồng thời rửa tiền từ các khoản thu bất hợp pháp. Nhiều quan chức khác trong chính quyền ông Zelensky cũng bị liên quan, và hai bộ trưởng, Bộ trưởng Tư pháp Herman Halushchenko và Bộ trưởng Năng lượng Svitlana Hrynchuk – đã từ chức sau vụ việc.

Theo kết quả điều tra của Cục Phòng chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU), doanh nhân Oleksandr Tsukerman đứng đầu văn phòng phụ trách rửa tiền, với số tiền rửa ước tính khoảng 100 triệu USD. Cuộc cải tổ toàn diện này diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng về năng lượng và an ninh, bao gồm các cuộc tấn công liên tục của Nga vào cơ sở hạ tầng khí đốt và điện, khiến việc quản lý minh bạch và hiệu quả năng lượng trở thành ưu tiên cấp bách.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, Kyiv Independent