Tổng thống Ukraine: Vấn đề lãnh thổ sẽ không thể được giải quyết nếu không có cuộc gặp trực tiếp với tổng thống Putin

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, việc giải quyết vấn đề lãnh thổ trong xung đột Nga - Ukraine sẽ không thể đạt được nếu thiếu sự tiếp xúc trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong bối cảnh Kyiv đang chuẩn bị cho các cuộc hòa đàm mới dự kiến diễn ra vào tuần tới với vai trò trung gian ngày càng rõ nét của Mỹ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng vấn đề lãnh thổ sẽ không thể được giải quyết nếu không có cuộc gặp trực tiếp với tổng thống Putin. Ảnh: Radiosvoboda.

Phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 31/1, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng, nếu không có sự tiếp xúc trực tiếp với lãnh đạo Nga thì các nhóm đàm phán sẽ khó có thể đạt được thỏa thuận liên quan đến lãnh thổ. Ông cho biết Ukraine sẵn sàng tham gia các cuộc gặp dưới bất kỳ hình thức nào với Nga và Mỹ, đồng thời bày tỏ mong muốn châu Âu sẽ tham gia vào tiến trình đàm phán ở một giai đoạn thích hợp. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, trước mắt cần tổ chức một cuộc gặp ba bên, trong đó việc có thể tiếp xúc với lãnh đạo Nga, dù dưới hình thức nào, được coi là điều kiện then chốt.

Cùng ngày, trong bài phát biểu video hằng đêm, ông Zelensky cho biết Ukraine đang chờ đợi thêm thông tin cụ thể từ phía Mỹ về các cuộc hòa đàm tiếp theo và dự kiến các cuộc gặp mới sẽ diễn ra vào tuần tới. Những phát biểu này cho thấy cuộc gặp ba bên Ukraine - Nga - Mỹ dự kiến tổ chức tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất có thể sẽ không diễn ra theo kế hoạch. Trước đó, đại diện ba bên đã tiến hành một vòng thảo luận cách đây khoảng một tuần.

Theo Tổng thống Zelensky, Ukraine sẵn sàng làm việc trong mọi khuôn khổ đàm phán, song nhấn mạnh rằng điều quan trọng là các cuộc gặp phải mang lại kết quả thực chất. Ông khẳng định Kyiv đang chuẩn bị cho các cuộc gặp dự kiến diễn ra trong thời gian tới.

Nhà đàm phán của Điện Kremlin, Kirill Dmitriev (trái) và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Steve Witkoff. Ảnh: AP.

Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao song song cũng đang được Mỹ thúc đẩy. Ngày 31/1 theo giờ địa phương, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff cho biết ông đã có cuộc gặp với Đặc phái viên của Tổng thống Nga Kirill Dmitriev tại bang Florida. Theo ông Witkoff, cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Mỹ đóng vai trò trung gian cho xung đột Ukraine và được đánh giá là “hiệu quả và mang tính xây dựng”, nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm qua.

Đặc phái viên Mỹ cho biết ông cho rằng, Nga đang nỗ lực theo hướng đạt được hòa bình. Ông Witkoff cho rằng vấn đề lãnh thổ là chìa khóa để đạt được tiến triển trong đàm phán.

Về phía Nga, Đặc phái viên của Tổng thống Nga Dmitriev đã phản hồi bài đăng của ông Witkoff trên mạng xã hội, khẳng định cuộc gặp với phái đoàn Mỹ mang tính xây dựng, đồng thời hai bên cũng đã tiến hành các cuộc thảo luận hiệu quả về vấn đề Nhóm công tác kinh tế Mỹ - Nga.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, Reuters.