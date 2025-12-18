Nga sẽ không nhượng bộ về vấn đề lãnh thổ với Ukraine

Phát biểu tại cuộc họp thường niên của Bộ Quốc phòng Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát đi một tín hiệu rõ ràng rằng, Moscow sẽ không rút lại yêu cầu buộc Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ, bất chấp nỗ lực thúc đẩy hòa bình ngày càng mạnh mẽ của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp thường niên của Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/12. Ảnh: CNN

Phát biểu ngày 17/12 của ông Putin được đưa ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh quan trọng trong tuần này tại Brussels, nơi các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến tranh luận về khả năng sử dụng các tài sản của Nga đang bị phong tỏa để hỗ trợ cho Ukraine.

Tổng thống Putin nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn giải quyết vấn đề và loại bỏ tận gốc các nguyên nhân của cuộc xung đột thông qua con đường ngoại giao. Nhưng nếu phía đối lập và các thế lực nước ngoài hậu thuẫn họ từ chối tham gia vào những cuộc thảo luận thực chất, Nga sẽ giành lại các vùng đất lịch sử của mình bằng biện pháp quân sự", nhà lãnh đạo Nga ám chỉ trực tiếp đến những khu vực mà Moscow yêu cầu Kiev phải nhượng lại.

Về phía Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẽ không công nhận điều này, dù trên phương diện pháp lý hay thực tế.

Các trang thiết bị quân sự được trưng bày trong một triển lãm ở Kyiv, Ukraine. Ảnh: CNN

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục bày tỏ sự lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình, tuyên bố trong tuần này rằng “chúng ta đang tiến gần hơn bao giờ hết". Trái lại, các đồng minh châu Âu của Ukraine tỏ ra thận trọng hơn, tập trung tìm kiếm những bảo đảm an ninh bền vững cho Kiev.

Trong bài phát biểu, ông Putin cũng nhấn mạnh sự khác biệt này. Ông cho biết Nga đang “đối thoại với Mỹ”, nhưng cho rằng việc thiết lập một tiến trình đối thoại hòa bình thực chất với châu Âu dưới sự lãnh đạo hiện nay là điều khó xảy ra.

Vấn đề lãnh thổ cùng với các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine tiếp tục là những nút thắt khó tháo gỡ, phơi bày sự khác biệt sâu sắc trong ưu tiên chiến lược giữa Ukraine, Mỹ, châu Âu và Nga.

Trước đó, trong bài phát biểu tại Nghị viện châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã nhấn mạnh tính cấp thiết của việc đạt được sự đồng thuận, kêu gọi châu Âu phải tự gánh vác trách nhiệm an ninh của mình và tiếp tục hỗ trợ tài chính cho quốc phòng Ukraine. Hiện tại, châu Âu đang cân nhắc hai phương án tài trợ chính cho Ukraine: một phương án dựa trên việc sử dụng các tài sản Nga bị đóng băng, trong khi phương án còn lại dựa trên cơ chế vay mượn.

Vân Bình

Nguồn: CNN, KTVZ