Tổng thống Zelensky: Người dân Ukraine sẽ quyết định các nhượng bộ lãnh thổ

Trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao gia tăng nhằm tìm lối thoát cho cuộc xung đột Nga - Ukraina, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định rằng, mọi quyết định liên quan đến nhượng bộ lãnh thổ đều phải do chính người dân Ukraine định đoạt. Tuyên bố được đưa ra khi Washington thúc đẩy một loạt đề xuất hòa bình mới, bao gồm ý tưởng về khu phi quân sự hoặc vùng kinh tế tự do tại Donbas - tâm điểm của những bất đồng sâu sắc giữa Kyiv và Moscow.

Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ảnh: Kyiv Independent

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 11/12 một lần nữa nhấn mạnh rằng mọi giải pháp liên quan đến lãnh thổ nhằm chấm dứt cuộc chiến do Nga phát động đều phải do chính người dân Ukraine quyết định, thông qua bầu cử hoặc trưng cầu dân ý.

Phát biểu về yêu cầu của Moscow đối với khu vực Donbass, ông Zelensky nhấn mạnh: “Nga muốn toàn bộ Donbass – chúng tôi không chấp nhận điều đó. Tôi tin rằng người dân Ukraine sẽ đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này. Dù dưới hình thức bầu cử hay trưng cầu dân ý, người dân Ukraine phải có tiếng nói quyết định.”

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Washington được cho là gia tăng sức ép nhằm thúc đẩy tiến triển về kế hoạch hòa bình. Theo các yêu cầu phía Nga nêu ra, Ukraine phải rút lực lượng khỏi toàn bộ vùng Donbass, bao gồm những khu vực thuộc Donetsk và Lugansk mà Nga chưa kiểm soát được.

Hiện gần như toàn bộ Lugansk đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga, trong khi Ukraine vẫn giữ khoảng 6.600 km2 tại Donetsk, bao gồm các thành phố quan trọng như Sloviansk và Kramatorsk.

Ông Zelensky cho biết Washington đã đề xuất một “tầm nhìn thỏa hiệp”, theo đó, quân đội Ukraine rút khỏi tỉnh Donetsk và các lực lượng Nga sẽ không tiến vào khu vực này. Tổng thống Ukraine mô tả ý tưởng này như một phần trong nỗ lực đang diễn ra của Mỹ nhằm tìm ra một khuôn khổ có thể chấp nhận được với cả Kyiv và Moscow. Ông Zelensky cho biết: “Mỹ và Nga đã thảo luận về vấn đề Khu kinh tế tự do. Người Mỹ gọi như vậy, trong khi phía Nga lại gọi đó là Khu phi quân sự.”

Trong khi đó, cùng ngày 11/12, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận được một đề xuất về những nhượng bộ lãnh thổ mà Ukraine sẵn sàng chấp nhận để chấm dứt cuộc chiến với Nga.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Mỹ Donald Trump . Ảnh: FAZ

Về phía Ukraine, Đài ABC News dẫn lời quan chức Ukraine cũng xác nhận Kiev đã gửi cho Mỹ kế hoạch 20 điểm với một số điều chỉnh. Quan chức này cho biết: "Đây không phải là một phiên bản mới, mà vẫn là 20 điểm tương tự, chỉ có một số điểm được xem xét lại một chút, một số ý tưởng mới liên quan đến lãnh thổ và quyền kiểm soát đối với nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia”. Theo quan chức này, có ba văn kiện đang được đàm phán bao gồm kế hoạch 20 điểm, các đảm bảo an ninh và về kinh tế, tái thiết.

Lê Hà.

Nguồn: Kyiv Independent, ABC