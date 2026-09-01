Tổng thống Trump dọa đáp trả mạnh sau giao tranh Mỹ-Iran tái diễn

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/8 cảnh báo sẽ đáp trả mạnh Iran sau khi hai bên xảy ra đợt giao tranh trực tiếp đầu tiên trong nhiều tuần, làm gia tăng nguy cơ xung đột leo thang trở lại.

Tổng thống Donald Trump dọa đáp trả mạnh sau giao tranh Mỹ-Iran tái diễn. Ảnh chụp màn hình.

Trả lời Fox News, Tổng thống Trump tuyên bố: “Chúng tôi sẽ đáp trả. Chúng tôi sẽ đánh mạnh”. Tuy cảnh báo đáp trả, ông Trump cho rằng những cuộc tấn công mới chưa đồng nghĩa xung đột sẽ trở lại thành một cuộc chiến toàn diện. Ông đồng thời cho biết các biện pháp trừng phạt kinh tế mới của Mỹ đang gây sức ép đáng kể đối với Iran.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Tehran không muốn chiến tranh và vẫn ủng hộ giải pháp thông qua đàm phán. Phát biểu tại một hội nghị ở Kyrgyzstan, ông nhấn mạnh việc tiếp tục chiến tranh không phục vụ lợi ích của Iran, khu vực hay cộng đồng quốc tế, đồng thời cho rằng đối thoại và hợp tác là giải pháp cho các vấn đề hiện nay.

Trước đó, ngày 30/8, Mỹ tiến hành cuộc tấn công nhằm vào các bệ phóng tên lửa của Iran trên đảo Larak, trong Eo biển Hormuz. Washington cho biết lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại đây đang chuẩn bị phóng tên lửa mang thủy lôi nhằm vào tuyến hàng hải chiến lược này. Iran cho biết cuộc tấn công khiến 3 người thiệt mạng.

Đáp lại, Iran phóng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ trong khu vực. Quân đội Jordan cho biết đã đánh chặn 8 tên lửa, trong khi Tổng thống Trump tuyên bố các tên lửa có khả năng gây thiệt hại đã bị đánh chặn.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã “lừa” chính quyền Mỹ tham gia chiến tranh với Iran vì lợi ích của Israel. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Araghchi cho rằng ông Netanyahu đã công khai nói về việc thuyết phục chính quyền Mỹ tham gia cuộc chiến, đồng thời tuyên bố nhà lãnh đạo Israel đã tác động đến dư luận và chính sách của Mỹ thông qua khoảng 1.000 giờ xuất hiện trên các mạng truyền hình Mỹ.

Liên hợp quốc (LHQ) đã kêu gọi các bên “kiềm chế tối đa” sau khi giao tranh tái diễn. Người phát ngôn Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, ông Stephane Dujarric, cho rằng việc nối lại các cuộc không kích giữa Mỹ và Iran là điều “rất đáng tiếc”, đồng thời kêu gọi các bên trở lại hoạt động ngoại giao và đàm phán nhằm khôi phục ổn định, lòng tin trong khu vực.

Bích Hồng

Nguồn: CNA, Arab News, RT, Xinhua, AFP