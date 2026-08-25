Tổng thống Nga ký sắc lệnh bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu

Tổng thống Nga Vladimir Putinvừa ký sắc lệnh cho phép Nhà nước tạm thời kiểm soát các cơ sở hạ tầng quan trọng, nếu bị đánh giá không được bảo vệ đầy đủ trước các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine hoặc chậm khắc phục thiệt hại.

Nga cho phép Nhà nước tạm thời kiểm soát các cơ sở hạ tầng trọng yếu bị tấn công. Ảnh: Al Jazeera.

Theo sắc lệnh, Nhà nước có thể tiếp quản quyền quản lý tạm thời đối với các tài sản vật chất, tài chính và quyền sở hữu của những cơ sở mà đơn vị vận hành bị xác định không bảo đảm an ninh hoặc không sửa chữa kịp thời sau các cuộc tấn công. Phạm vi áp dụng gồm các cơ sở nhiên liệu, năng lượng, công nghiệp, thông tin liên lạc, giao thông, logistics và những công trình được coi là thiết yếu đối với an ninh và ổn định kinh tế của Nga.

Theo Phó Thủ tướng thứ nhất Nga Denis Manturov, biện pháp này không nhằm mở đường cho việc quốc hữu hóa trên diện rộng hay thay đổi quyền sở hữu doanh nghiệp. Nhà nước sẽ chỉ tham gia quản lý trong từng trường hợp cụ thể để xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh.

Tuần trước, Tổng thống Putin cũng đã yêu cầu Chính phủ triển khai chương trình khôi phục các kho hàng thương mại bị hư hại hoặc phá hủy trong các cuộc tấn công của Ukraine.

Những động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đẩy mạnh các cuộc tấn công UAV tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng kinh tế của Nga, đặc biệt là các nhà máy lọc dầu, kho hàng và trung tâm logistics. Theo hãng tin Reuters, từ ngày 18/7, Ukraine đã tấn công ít nhất 20 kho hàng của Wildberries, nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất Nga, làm suy giảm đáng kể năng lực lưu trữ của doanh nghiệp này. Trong khi đó, ngày 24/8, Ozon, nhà bán lẻ trực tuyến lớn thứ hai của Nga, cho biết 4 trung tâm logistics tại miền Nam nước này bị tấn công.

Sắc lệnh mới được ban hành trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng và logistics đang gây thêm sức ép đối với các hoạt động kinh tế của Nga. Moscow cho rằng việc tăng cường kiểm soát và bảo vệ hạ tầng trọng yếu là cần thiết nhằm hạn chế tác động của các cuộc tấn công khi xung đột Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn.

Ngọc Liên

Nguồn: The Moscow Times/ Al Jazeera.