Tổng thống Mỹ tuyên bố eo biển Hormuz đã được rà phá thủy lôi, cảnh báo Iran không đặt thủy lôi mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/8 tuyên bố toàn bộ thủy lôi tại vùng biển quốc tế thuộc eo biển Hormuz đã được phá hủy hoặc loại bỏ, đồng thời cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với hành động quân sự nếu tiếp tục triển khai thủy lôi mới. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran và Oman đang thảo luận kế hoạch thiết lập hành lang hàng hải tạm thời và phối hợp rà phá thủy lôi tại tuyến đường biển chiến lược này.

Tổng thống Trump cho biết Mỹ đã sử dụng các phương tiện giám sát của Lực lượng Vũ trụ để theo dõi “từng mét vuông” tại eo biển Hormuz. Ảnh: News24.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đã sử dụng các phương tiện giám sát của Lực lượng Vũ trụ để theo dõi “từng mét vuông” tại eo biển Hormuz - một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Ông Trump tuyên bố chính sách “không khoan nhượng” đối với mọi hành động triển khai thủy lôi đang được thực thi và cảnh báo Iran rằng bất kỳ tàu hoặc xuồng nào đặt thủy lôi mới tại eo biển này sẽ bị phá hủy.

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh hoạt động hàng hải tại Hormuz vẫn chưa trở lại bình thường, dù Mỹ và Iran đã không tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lực lượng quân sự của nhau trong nhiều tuần. Các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại khu vực vẫn tiếp diễn khi hai bên tìm cách gia tăng ảnh hưởng và kiểm soát tuyến hàng hải hẹp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này.

Ngoại trưởng Al Busaidi cho biết ông đã có cuộc hội đàm mang tính xây dựng với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi. Ảnh: CCTV.

Trong khi đó, phát biểu trong chuyến thăm Iran ngày 25/8, Ngoại trưởng Al Busaidi cho biết ông đã có cuộc hội đàm mang tính xây dựng với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi tại Tehran. Hai bên tập trung thảo luận các biện pháp trước mắt nhằm bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh hoạt động vận tải tại khu vực vẫn chịu tác động nghiêm trọng từ căng thẳng Iran - Mỹ.

Theo Ngoại trưởng Oman, hai nước hy vọng sớm hoàn tất và công bố các dàn xếp liên quan đến một hành lang hàng hải tạm thời, đồng thời tiếp tục thảo luận về cơ chế quản lý lâu dài đối với eo biển này. Những vấn đề về quản lý trong tương lai và một giải pháp mang tính thường trực sẽ được tiếp tục xem xét trong các giai đoạn tiếp theo, trên cơ sở Điều 5 của Bản ghi nhớ Islamabad.

Trong tuyên bố chung công bố cùng ngày, Iran và Oman cho biết hai bên đã thống nhất hướng tới thiết lập một hành lang hàng hải an toàn tạm thời do hai bên cùng nhất trí, nhằm tạo điều kiện cho tàu thuyền qua lại an toàn. Hai nước cũng thảo luận kế hoạch rà phá thủy lôi và các biện pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu rủi ro đối với hoạt động hàng hải. Đây được xem là bước đi đáng chú ý trong nỗ lực từng bước khôi phục hoạt động hàng hải qua Hormuz.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, TRT.