Tổng thống Israel trao cơ hội thành lập chính phủ mới cho lãnh đạo đối lập Gadi Eisenkot

Tổng thống Israel Isaac Herzog ngày 7/11 thông báo sẽ giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới cho ông Gadi Eisenkot, lãnh đạo đảng Yashar và là ứng cử viên đối lập chính, sau khi ông này nhận được sự ủng hộ lớn nhất trong các cuộc tham vấn chính trị. Tuy nhiên, việc tập hợp đủ đa số nghị sĩ để thành lập liên minh cầm quyền vẫn là thách thức lớn đối với ông Eisenkot.

Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Israel, ông Herzog đã mời ông Eisenkot đến dinh thự tổng thống vào lúc 17h ngày 8/11 (giờ địa phương) để chính thức giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới.

Ngay sau thông báo, ông Eisenkot viết trên mạng xã hội X: “Đây là thời điểm để thành lập chính phủ khẩn cấp quốc gia. Tôi sẽ làm mọi điều có thể để chứng minh chúng ta xứng đáng”.

Theo kết quả tham vấn do Tổng thống Herzog tiến hành với các đảng phái chính trị, ông Eisenkot nhận được sự ủng hộ của 48 nghị sĩ thuộc 4 đảng đối lập, cùng 19 đại diện của các đảng do người Arab lãnh đạo. Trong khi đó, Thủ tướng đương nhiệm Benjamin Netanyahu nhận được sự ủng hộ của 46 nghị sĩ. Có 7 nghị sĩ thuộc đảng Do Thái giáo cực đoan Thống nhất Torah (UTJ) không đề cử bất kỳ ứng cử viên nào.

Dù nhận được số đề cử cao nhất, ông Eisenkot vẫn gặp khó khăn trong việc tập hợp đủ 61 ghế tại Quốc hội để thành lập chính phủ. Phe đối lập chưa thống nhất về khả năng hợp tác với các đảng Arab, trong khi hai đảng Do Thái giáo cực đoan với tổng cộng 13 ghế cũng là những đối tác khó thuyết phục.

Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu kêu gọi thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc, gồm các đảng trong liên minh hiện tại và những lực lượng theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái, đồng thời phản đối một chính phủ dựa vào sự ủng hộ của các đảng Arab. Tranh cãi này càng khiến triển vọng thành lập liên minh của ông Eisenkot trở nên phức tạp, trong bối cảnh việc các đảng Arab tham gia chính phủ vẫn là vấn đề nhạy cảm trong chính trường Israel.

Theo luật pháp Israel, ông Eisenkot có 28 ngày để thành lập chính phủ và có thể đề nghị gia hạn thêm 14 ngày. Nếu thất bại, Tổng thống Herzog có thể giao nhiệm vụ cho ứng cử viên khác. Trường hợp các nỗ lực thành lập chính phủ tiếp tục không thành công, Quốc hội sẽ bị giải tán và Israel phải tổ chức bầu cử mới.

Minh Phương