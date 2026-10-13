Tổng thống Hàn Quốc: Ngoại giao phải bảo đảm phẩm giá đất nước, bảo vệ lợi ích quốc gia

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Ngày 13/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khẳng định Seoul theo đuổi đường lối ngoại giao thực dụng, đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, đồng thời bác bỏ thái độ ngoại giao “khúm núm, lệ thuộc”.

Theo hãng thông tấn Yonhap, phát biểu tại cuộc họp nội các, Tổng thống Lee nhấn mạnh chính sách đối ngoại của Hàn Quốc phải bảo đảm phẩm giá đất nước và bảo vệ lợi ích quốc gia. Ông cho rằng nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động ngoại giao của Seoul là chủ nghĩa thực dụng, đồng thời khẳng định Hàn Quốc không nên có thái độ phục tùng hoặc dựa dẫm trong quan hệ với các nước khác.

Đề cập quan hệ với Mỹ, nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh liên minh song phương có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những trụ cột trong chính sách đối ngoại của Seoul. Tuy nhiên, ông cho rằng bất đồng giữa các quốc gia là điều khó tránh khỏi và cần được giải quyết thông qua đối thoại, tham vấn và điều phối trên cơ sở tôn trọng lợi ích của mỗi bên. Tổng thống Lee nhấn mạnh các bên cần thường xuyên trao đổi quan điểm, thảo luận những khác biệt và tìm kiếm giải pháp phù hợp, đồng thời bảo đảm bất đồng không vượt quá phạm vi có thể kiểm soát.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện bất đồng giữa Seoul và Washington liên quan đến việc chia sẻ thông tin tình báo về các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên.

Tranh cãi nảy sinh sau khi Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young công khai đề cập Kusong là địa điểm bị nghi có cơ sở làm giàu urani của Triều Tiên. Washington coi việc công bố thông tin này là nhạy cảm, trong khi Seoul cho rằng thông tin đã được công khai trước đó. Các quan chức tình báo Hàn Quốc khẳng định hợp tác an ninh rộng hơn giữa hai nước vẫn được duy trì. Trong bối cảnh đó, tuyên bố của Tổng thống Lee nhấn mạnh yêu cầu cân bằng giữa việc duy trì liên minh với Mỹ và bảo vệ lợi ích quốc gia của Hàn Quốc thông qua đối thoại, phối hợp và xử lý bất đồng giữa hai bên.

Thanh Hằng