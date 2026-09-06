Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung lên đường thăm cấp Nhà nước tới Pháp

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã lên đường thăm cấp Nhà nước tới Pháp. Đây là lần thứ hai Tổng thống Lee Jae Myung gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong vòng 5 tháng. Dư luận đang chú ý liệu hai nhà lãnh đạo có thảo luận về hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến, cũng như vấn đề triển khai lực lượng liên quan đến tình hình tại eo biển Hormuz hay không.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và phu nhân Kim Hye-kyung vẫy chào những người tiễn tại sân bay Seoul ở Seongnam ngày 6/9 trước khi lên đường thăm cấp nhà nước tới Pháp. Ảnh: Yonhap.

Pháp kéo dài 5 ngày. Trong hoạt động đầu tiên, ông sẽ cùng Tổng thống Emmanuel Macron đồng chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế về Điện ảnh và Nội dung Hình ảnh Lumière Summit.

Với tư cách đồng chủ trì hội nghị, Tổng thống Lee Jae Myung dự kiến sẽ đóng vai trò dẫn dắt các cuộc thảo luận về tương lai của ngành công nghiệp điện ảnh và nội dung hình ảnh toàn cầu, đồng thời mở rộng hơn nữa nền tảng để nội dung K và các doanh nghiệp Hàn Quốc thâm nhập thị trường châu Âu cũng như thị trường toàn cầu.

Trong hai ngày 8 và 9/9, Tổng thống Lee Jae Myung sẽ tiến hành các hoạt động chính trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước. Tại Điện Élysée, ông sẽ có tiệc trưa riêng với Tổng thống Macron, chỉ có sự tham dự của hai nhà lãnh đạo, trước khi tiến hành hội đàm cấp cao mở rộng với sự tham gia của các đoàn đại biểu hai nước.

Tại hội đàm, hai bên dự kiến thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó có công nghệ tiên tiến, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Tổng thống Lee Jae-myung và phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước tới Pháp. Ảnh: Yonhap.

Pháp đang tích cực tham gia các nỗ lực quốc tế nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động đi lại qua eo biển Hormuz. Vì vậy, dư luận cũng đặc biệt quan tâm khả năng hai bên trao đổi quan điểm về những vấn đề liên quan đến eo biển này, trong đó có kế hoạch Hàn Quốc đang xem xét triển khai lực lượng.

Trong cuộc gặp hồi tháng 4, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí hợp tác nhằm bảo đảm hoạt động vận tải an toàn tại eo biển Hormuz. Sau đó, Tổng thống Lee Jae Myung đã tham dự trực tuyến một hội nghị đa phương về Hormuz do Pháp và Anh chủ trì.

Hai bên cũng khẳng định quyết tâm tăng cường an ninh năng lượng, đồng thời hợp tác bảo đảm tuyến hàng hải an toàn qua eo biển Hormuz.

Ngay trước khi lên đường, Tổng thống Lee Jae Myung đăng thông điệp trên mạng xã hội, nhấn mạnh rằng ông sẽ tiếp tục theo dõi tình hình tìm kiếm những người mất tích trong thảm họa tại Nepal ngay cả khi đang ở nước ngoài. Tổng thống Lee Jae Myung cho biết chuyến đi diễn ra trong tâm trạng nặng nề, song ông sẽ không dao động trong việc thực hiện trách nhiệm ngoại giao vì lợi ích quốc gia.

Thanh Hằng

Nguồn: YTN, KBS.