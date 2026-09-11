Tổng thống Abbas: Người Palestine đang phải đối mặt “sự leo thang nguy hiểm” tại Bờ Tây

Tin liên quan: Palestine cảnh báo Israel đẩy mạnh kế hoạch mở rộng khu định cư tại Bờ Tây

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas mới đây cảnh báo người Palestine đang phải đối mặt với “sự leo thang nguy hiểm” tại Bờ Tây, đồng thời cho rằng các chính sách của Israel đang gây sức ép nhằm làm suy yếu khả năng bám trụ của người Palestine và thúc đẩy họ rời bỏ vùng đất này.

Tổng thống Mahmoud Abbas chủ trì phiên khai mạc cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Cách mạng Fatah với chủ đề “Kiên định và kiên cường”, tại Phủ Tổng thống ở Ramallah Ảnh: Wafa.

Phát biểu tại lễ khai mạc kỳ họp đầu tiên của Hội đồng Cách mạng thuộc Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine (Fatah), được hãng thông tấn Palestine Wafa đăng tải, ông Abbas cho biết tình hình tại Bờ Tây, bao gồm Đông Jerusalem, đang diễn biến nghiêm trọng.

Theo Tổng thống Palestine, tình trạng này thể hiện qua việc mở rộng các khu định cư, thu giữ đất đai và đồng cỏ, phá dỡ nhà cửa và thiết lập các chốt kiểm soát quân sự, gây chia cắt các thành phố, làng mạc và ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, xã hội của người Palestine.

Ông Abbas cho biết Israel đang giữ hơn 6 tỷ USD tiền của Palestine. Ông cho rằng động thái này nằm trong chính sách nhằm làm suy yếu khả năng bám trụ của người Palestine và thúc đẩy họ rời bỏ vùng đất của mình.

Liên quan Dải Gaza, ông Abbas kêu gọi “thực hiện ngay lập tức và đầy đủ” giai đoạn hai trong kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo ông, việc thực hiện giai đoạn này cần bao gồm lệnh ngừng bắn và Israel rút quân hoàn toàn khỏi Dải Gaza.

Những ngôi nhà bị hư hại do một cuộc không kích của Israel sau khi có cảnh báo sơ tán tại khu vực Al-Rimal, thành phố Gaza, ngày 8/9/2026. Ảnh: AFP.

Phát biểu của ông Abbas được đưa ra trong bối cảnh tình hình tại Bờ Tây tiếp tục căng thẳng. Theo phía Palestine, các vụ việc được ghi nhận thời gian qua gồm bắt giữ, phá dỡ nhà cửa, phá hủy đất nông nghiệp, hạn chế người dân tiếp cận đất đai và di dời người dân.

Theo số liệu của phía Palestine, khoảng 750.000 người Israel đang sinh sống tại 156 khu định cư và 360 tiền đồn được xây dựng trái phép ở Bờ Tây bị chiếm đóng, bao gồm Đông Jerusalem. Phía Palestine cảnh báo các hoạt động của Israel và bạo lực của những người định cư đang tạo điều kiện cho việc sáp nhập chính thức Bờ Tây, qua đó cản trở khả năng thành lập một nhà nước Palestine theo các nghị quyết của Liên hợp quốc.

Bên cạnh các hoạt động tại Bờ Tây, Israel đã tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Dải Gaza kể từ ngày 8/10/2023. Theo chính quyền Palestine, chiến dịch này đã khiến hơn 73.000 người Palestine thiệt mạng và hơn 174.000 người bị thương, phần lớn là phụ nữ và trẻ em.

Thanh Hằng

Nguồn: Anadolu.