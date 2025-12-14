Tổng kết hoạt động cụm thi đua số 8 Ủy ban MTTQ tỉnh

Sáng ngày 14/12, tại xã Kim Tân, cụm thi đua số 8 Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của cụm và bình xét thi đua khen thưởng năm 2025.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Kim Tân Quách Thị Tươi (cụm trưởng cụm thi đua số 8) phát biểu khai mạc hội nghị.

Năm 2025, MTTQ các xã trong cụm thi đua số 8 đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác Mặt trận; xây dựng quy chế làm việc, chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2025–2030 đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, MTTQ các xã đã vận động Nhân dân hiến trên 3.130 m2 đất, đóng góp hàng nghìn ngày công, làm mới hơn 15 km đường bê tông, trên 10 km rãnh thoát nước, xây dựng các công trình phụ trợ nhà văn hóa trị giá trên 1 tỷ đồng; vận động các cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ trên 2 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Các mô hình tự quản tiếp tục được duy trì, nhân rộng; an sinh xã hội được bảo đảm.

Thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, MTTQ các xã vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt trên 28 tỷ đồng, phối hợp hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gần 396 hộ khó khăn.

Công tác giám sát, phản biện xã hội đạt nhiều kết quả; các kiến nghị của MTTQ được cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng tiếp thu, giải quyết nghiêm túc, phát huy vai trò Thanh tra Nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng.

Các đại biểu tham quan mô hình trồng quýt ngọt tại xã Kim Tân.

Hội nghị đã bình xét suy tôn các các cá nhân, tập thể trong cụm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025; bầu suy tôn, cụm trưởng, cụm phó năm 2026.

Trước đó, các đại biểu đã đi tham quan thực tế một số mô hình phát triển kinh tế tại xã Kim Tân.

Phan Nga