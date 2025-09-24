Tổng hợp các phiên bản trên iPhone 17 Pro, có gì khác năm ngoái?

Phiên bản iPhone 17 Pro tiếp tục khẳng định vị thế dòng Pro cao cấp của Apple khi mang đến nhiều cải tiến đáng chú ý. Bên cạnh việc duy trì các tùy chọn dung lượng lớn, iPhone 17 Pro còn mang lại những điểm nâng cấp gây chú ý. Vậy đâu là những điểm khác biệt giữa iPhone 17 Pro với iPhone 16 Pro? Hãy cùng tìm hiểu những thông tin dưới đây!

Tổng hợp các phiên bản trên iPhone 17 Pro

Năm nay, dòng điện thoại iPhone 17 Pro được Apple giới thiệu với ba tùy chọn dung lượng đa dạng và đi kèm ba màu sắc nổi bật. Sự kết hợp giữa dung lượng bộ nhớ linh hoạt và gam màu đa dạng giúp người dùng dễ dàng lựa chọn theo thói quen lưu trữ và phong cách cá nhân.

Dung lượng bộ nhớ đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu

Năm nay, Apple mang đến ba mức dung lượng quen thuộc cho iPhone 17 Pro bắt đầu từ 256GB. Phiên bản iPhone 17 Pro 256GB sẽ phù hợp với đại đa số người dùng, đủ để lưu trữ ứng dụng, game nặng, ảnh và video ở mức vừa phải.

Nếu thường xuyên chụp ảnh RAW, quay video dài, bản 512GB là lựa chọn cân bằng giữa không gian lưu trữ và mức giá hợp lý. Với người dùng chuyên nghiệp hoặc sáng tạo nội dung, phiên bản iPhone 17 Pro 1TB sẽ là lựa chọn hợp lý hơn nhờ dung lượng rộng rãi.

Tùy chọn màu sắc hiện đại và phong cách

Bên cạnh dung lượng, iPhone 17 Pro còn gây chú ý với ba tông màu mới mang đậm dấu ấn cá nhân. Cam Vũ Trụ là điểm nhấn độc đáo, mang nét trẻ trung và nổi bật, lý tưởng cho ai thích sự phá cách. Trắng mang lại vẻ tinh tế, thanh lịch, phù hợp với người yêu thích phong cách tối giản . Xanh Đen toát lên vẻ sang trọng và mạnh mẽ.

Việc đa dạng hóa màu sắc không chỉ giúp người dùng khẳng định gu thẩm mỹ riêng mà còn mang đến trải nghiệm mới mẻ so với các thế hệ trước. Mỗi màu đều được phủ hoàn thiện tỉ mỉ, bền bỉ, giữ được vẻ đẹp cao cấp trong thời gian dài.

iPhone 17 Pro có gì khác so với năm ngoái?

So với iPhone 16 Pro, phiên bản iPhone 17 Pro năm nay mang đến nhiều nâng cấp nổi bật từ thiết kế, dung lượng khởi điểm cho đến hiệu năng, màn hình và camera. Những thay đổi này giúp máy bền bỉ và tiện dụng hơn, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của người dùng.

Dung lượng khởi điểm nâng lên 256GB

Một khác biệt đáng chú ý là dung lượng khởi điểm của iPhone 17 Pro đã được nâng từ 128GB lên 256GB. Đây là bước tiến quan trọng giúp người dùng thoải mái lưu trữ ảnh RAW, video 4K/8K và nhiều ứng dụng mà không phải lo thiếu bộ nhớ sớm.

Ngoài bản 256GB, Apple vẫn duy trì các tùy chọn 512GB và 1TB, phục vụ nhu cầu lưu trữ lớn. Việc tăng dung lượng cơ bản này cũng giúp người dùng tiết kiệm chi phí về lâu dài, hạn chế việc phải nâng cấp bộ nhớ iCloud.

Thiết kế tinh chỉnh với cụm camera độc đáo

So với thế hệ trước, iPhone 17 Pro mang một diện mạo mới nổi bật với khung nhôm nguyên khối cứng cáp và Ceramic Shield ở cả hai mặt trước và mặt sau. Lớp kính thế hệ mới này cho khả năng hạn chế trầy xước gấp 3 lần so với trước.

Trong khi đó, iPhone 16 Pro vẫn sử dụng khung titan cùng mặt trước Ceramic Shield thế hệ cũ. Thiết kế này vốn sang trọng nhưng chưa có lớp bảo vệ cao cấp như Ceramic Shield 2 trên phiên bản iPhone 17 Pro. Bên cạnh đó, cụm camera của iPhone 17 Pro cũng được kéo dài và lồi lên, mang lại vẻ cao cấp.

Hiệu năng và pin có sự khác biệt rõ rệt

iPhone 17 Pro được trang bị chip A19 Pro mới, nâng cấp so với A18 Pro trên iPhone 16 Pro. Bộ xử lý thế hệ mới này mang lại hiệu suất nhanh hơn, xử lý các tác vụ nặng một cách mượt mà và tiết kiệm điện năng tốt hơn. Khả năng tối ưu hóa của iOS trên A19 Pro cũng giúp máy duy trì hiệu suất ổn định trong thời gian dài mà ít bị giảm xung.

Bên cạnh đó, Apple cũng cải thiện đáng kể thời lượng pin trên iPhone 17 Pro lên đến 33 giờ phát video liên tục. Ngoài ra, máy cũng hỗ trợ sạc nhanh 40W, cho phép sạc tới 50% pin chỉ trong khoảng 20 phút, nhanh hơn đáng kể so với thế hệ trước.

Nhìn chung, phiên bản iPhone 17 Pro năm nay mang đến nhiều cải tiến đáng giá từ thiết kế mới với khung nhôm cho đến chip A19 Pro mạnh mẽ. Qua đó, iPhone 17 Pro sẽ đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu của người dùng. Để sớm sở hữu sản phẩm chính hãng cùng bảo hành đầy đủ, khách hàng có thể tham khảo tại CellphoneS. Nhanh chóng đến cửa hàng để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng!

QT