Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Tối 1/9, tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức buổi báo cáo tổng duyệt Chương trình nghệ thuật chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Tiết mục văn nghệ tại buổi tổng duyệt.

Dự buổi báo cáo tổng duyệt có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu dự buổi báo cáo tổng duyệt chương trình.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Thanh Hóa - Tự hào cùng đất nước” là bản hùng ca ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương, đất nước đổi mới; đồng thời là lời tri ân sâu nặng gửi đến những thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập, tự do, đồng thời khẳng định khát vọng vươn lên, xây dựng Thanh Hóa và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tiết mục văn nghệ tại buổi tổng duyệt.

Chương trình gồm các tiết mục như: “Tự hào Đảng quang vinh”; “Ca ngợi Hồ Chủ tịch”; “Mười chín tháng Tám”; “Cùng nhau đi hồng binh”; “Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam”; “Đường chúng ta đi”; “Chào anh giải phóng quân, chào mùa xuân đại thắng”; “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”; “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”... được dàn dựng công phu, rực rỡ sắc màu, mang đến không gian nghệ thuật lắng đọng, ý nghĩa.

Tiết mục văn nghệ tại buổi tổng duyệt.

Sau buổi tổng duyệt, Ban Tổ chức đã họp rút kinh nghiệm với các đơn vị liên quan và ê kíp thực hiện chương trình. Qua đó, củng cố thêm tính kết nối giữa các phần nội dung, hoàn chỉnh kịch bản, maket sân khấu, trang trí, khánh tiết, âm thanh, pano, màn hình LED...

Theo kế hoạch, chương trình nghệ thuật chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) sẽ diễn ra vào 20h00 tối mai (2/9). Sau chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa nổ tầm thấp với thời lượng 15 phút, bắt đầu từ 21h30.

Trước đó, tại Kế hoạch số 171/KH-UBND ban hành ngày 19/8/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị tổ chức chương trình nghệ thuật đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, an toàn và tiết kiệm; tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp đảm bảo các quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế, bảo đảm an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn phòng chống cháy nổ.

Quốc Hương