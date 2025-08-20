Thanh Hóa bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

Ngày 19/8/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND về việc tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa nổ tầm thấp, chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Ảnh minh họa.

Theo kế hoạch, chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa - Tự hào cùng đất nước” sẽ bắt đầu từ 20h, ngày 2/9 tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì thực hiện, phối hợp với các đơn vị: Công an tỉnh, UBND phường Hạc Thành, Sở Y tế, Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa, các ban, sở, ngành, đơn vị liên quan.

Sau chương trình nghệ thuật, Bộ CHQS tỉnh chủ trì tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp với thời lượng 15 phút, bắt đầu từ 21h30 đến 21h45. Kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa.

Chương trình nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, bồi đắp niềm tin, niềm tự hào của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới đất nước.

Qua đó, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tổ chức chương trình nghệ thuật đảm bảo theo quy định, trang trọng, ý nghĩa, an toàn và tiết kiệm; tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp đảm bảo các quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế, bảo đảm an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn phòng chống cháy nổ.

NM