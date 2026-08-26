Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải quản lý cán bộ bằng quá trình thực tế, không chỉ bằng hồ sơ, coi giao việc, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển là công cụ chủ yếu để kiểm nghiệm năng lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sáng 26/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý.

Cùng dự có đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, là Trưởng các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ở Trung ương; đại diện lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Chuẩn bị năng lực lãnh đạo của Đảng cho những chặng đường phát triển mới

Tại buổi gặp mặt, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã báo cáo về tình hình cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý. Nhiều ý kiến tâm huyết từ thực tiễn, tập trung vào những vấn đề lớn của công tác quy hoạch, rèn luyện, đánh giá, sử dụng cán bộ; cơ chế bảo vệ người dám làm gắn với kiểm soát quyền lực; trách nhiệm của tổ chức và của từng cán bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao các ý kiến phát biểu với tinh thần nói thẳng, nói thật, không né tránh.

Nhiều ý kiến cho thấy những vấn đề có tính hệ thống cần tiếp tục hoàn thiện. Công tác cán bộ phải thận trọng, chặt chẽ nhưng không chậm đổi mới, không khép kín; giữ vững nguyên tắc, đồng thời phát hiện, rèn luyện, đánh giá và sử dụng đúng người, đúng việc, đúng thời điểm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh chuẩn bị đội ngũ cán bộ hôm nay là chuẩn bị năng lực lãnh đạo của Đảng cho những chặng đường phát triển mới.

Vì vậy, công tác cán bộ, không chỉ là bố trí con người vào các chức danh. Đây là công việc trực tiếp liên quan đến năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, năng lực quản lý, quản trị và kiến tạo phát triển của Nhà nước, chất lượng vận hành của cả hệ thống chính trị.

Cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý có vị trí rất quan trọng. Nhiều đồng chí trực tiếp tham mưu, điều hành, phối hợp, tổ chức thực hiện ở những lĩnh vực, địa bàn trọng yếu; đứng ở điểm nối giữa Trung ương và cơ sở, giữa chủ trương và hành động.

Tốc độ, chất lượng thực thi và khả năng tháo gỡ điểm nghẽn phụ thuộc rất lớn vào năng lực, trách nhiệm của đội ngũ này. Không thể chỉ nhìn cán bộ bằng chức danh dự kiến hay những vị trí đã đi qua.

Phải nhìn bằng việc khó đã giải quyết, điểm nghẽn đã tháo gỡ, tập thể đã xây dựng, người kế cận đã chuẩn bị và niềm tin đã bồi đắp; cần đội ngũ có tầm nhìn nhưng mạnh về thực thi; quyết đoán nhưng giữ nguyên tắc; dám chịu trách nhiệm nhưng biết tự kiểm soát quyền lực; luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cục bộ.

Cán bộ ở bất kỳ vị trí nào cũng phải gần dân, sát thực tiễn; không chỉ nhìn cuộc sống qua báo cáo và số liệu; phải biết nghe ý kiến khác mình, nghe cả điều không thuận tai; hiểu khó khăn, nhu cầu chính đáng của nhân dân và những người trực tiếp thực thi chính sách. Uy tín của cán bộ phải được kiểm chứng bằng tác động thực tế của quyết định đối với đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, quy hoạch là quá trình chuẩn bị, rèn luyện, kiểm chứng và sàng lọc; không phải chuẩn bị “ghế” cho cán bộ lãnh đạo. Phải thống nhất thật sâu sắc rằng được đưa vào quy hoạch mới chỉ là sự ghi nhận của tổ chức đối với triển vọng phát triển của cán bộ tại một thời điểm.

Đó không phải lời hứa về chức vụ, không phải quyền đương nhiên được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, càng không phải cơ sở để hình thành tâm lý chờ đến lượt. Triển vọng phải được chứng minh và kiểm chứng liên tục bằng phẩm chất, năng lực, uy tín và kết quả.

Nguồn cán bộ phải luôn mở để phát hiện nhân tố mới. Người đã có tên trong quy hoạch vẫn phải phấn đấu, nhận việc khó, chấp hành phân công, luân chuyển, chịu giám sát và sẵn sàng được đưa ra nếu không còn đáp ứng.

Quy hoạch phải động, mở nhưng không tùy tiện, không hạ chuẩn; coi trọng cơ cấu nhưng tuyệt đối không lấy cơ cấu thay tiêu chuẩn; không để quan hệ, lợi ích cục bộ hay việc làm đẹp hồ sơ chi phối lựa chọn.

Điều quan trọng không phải có tên trong quy hoạch, mà sau quy hoạch cán bộ đã trưởng thành như thế nào. Người phát triển tốt phải được tiếp tục đào tạo, giao việc, thử thách và sử dụng; người còn hạn chế phải được chỉ ra, giúp khắc phục; người chững lại, suy giảm uy tín, né tránh trách nhiệm hoặc vi phạm tiêu chuẩn phải được sàng lọc công tâm, minh bạch, đúng quy định. “Có vào, có ra,” “có lên, có xuống” là để giữ chất lượng đội ngũ và uy tín của Đảng.

Mỗi cán bộ cũng phải có thái độ đúng trước sự phân công của tổ chức. Được giao trọng trách cao hơn thì không chủ quan, không coi đó là phần thưởng cá nhân.

Chưa được bố trí, chưa được giới thiệu hoặc tổ chức lựa chọn phương án khác thì không nản chí, so bì, để tâm tư ảnh hưởng việc chung. Cách ứng xử khi được trao quyền và khi chưa được trao quyền là phép thử rõ về bản lĩnh, kỷ luật, văn hóa và danh dự của người cán bộ.

Nguồn quy hoạch phải thật sự mở, động

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, mỗi cán bộ phải biến tiêu chuẩn thành phẩm chất, năng lực và kết quả có thể kiểm chứng. Các quy định của Đảng đã xác định khá đầy đủ tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý. Vấn đề là không để tiêu chuẩn chỉ nằm trên hồ sơ; phải biến tiêu chuẩn thành hành vi lãnh đạo hằng ngày, thành cách sử dụng quyền lực, cách giải quyết công việc, cách xây dựng tập thể và kết quả thực tế.

Có thể khái quát: gốc là bản lĩnh, đạo đức, liêm chính; năng lực cốt lõi là tư duy và tổ chức thực hiện; thước đo cuối cùng là sản phẩm, uy tín, kết quả và sự tín nhiệm trong thực tiễn.

Mỗi cán bộ cần giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức của người đảng viên, cần kiệm, liêm chính, vì lợi ích chung; nâng tầm tư duy nhưng phải đặc biệt mạnh về tổ chức thực hiện; hình thành phong cách làm việc dựa trên mục tiêu, sản phẩm, kết quả, tác động và trách nhiệm; biết làm việc trong tập thể, phối hợp trong hệ thống, dùng người và phát triển người kế cận; học tập suốt đời, chủ động nhận việc khó và chấp nhận đánh giá, sàng lọc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, phải đổi mới mạnh mẽ việc quản lý, rèn luyện và sử dụng cán bộ sau quy hoạch. Cán bộ phấn đấu cao hơn thì trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức cũng phải cụ thể và cao hơn.

Không thể đưa cán bộ vào quy hoạch rồi để tự xoay xở, chờ có vị trí trống mới xem lại hồ sơ. Quy hoạch chỉ có ý nghĩa khi gắn với một quá trình quản lý, rèn luyện, giao việc, đánh giá và sử dụng liên tục.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải quản lý cán bộ bằng quá trình phát triển thực tế, không chỉ bằng hồ sơ. Coi giao việc, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển là công cụ chủ yếu để hình thành, kiểm nghiệm năng lực.

Giao việc khó phải đi với giao đủ thẩm quyền, nguồn lực và điều kiện cần thiết; không để người dám nhận việc khó bị bất lợi so với người chọn việc dễ, nhưng cũng không lấy cái khó làm lý do cho yếu kém, thiếu trách nhiệm.

Người đứng đầu, tập thể giới thiệu và cơ quan tham mưu phải chịu trách nhiệm về nhận xét, đánh giá và chất lượng nguồn cán bộ đề xuất.

Nguồn quy hoạch phải thật sự mở, động; sử dụng và bảo vệ cán bộ phải đi đôi với kiểm soát quyền lực và sàng lọc. Không khép kín nguồn trong một cơ quan, ngành, địa phương hay nhóm quan hệ; phải chủ động tìm người có đức, có tài, có khát vọng, có kết quả nổi trội từ cơ sở, địa bàn khó, lĩnh vực mới.

Phải bảo vệ cán bộ có động cơ trong sáng, dám đổi mới vì lợi ích chung, làm việc có căn cứ, minh bạch và chịu trách nhiệm; nhưng bảo vệ không phải bao che sai phạm, khuyến khích sáng tạo không phải chấp nhận tùy tiện.

Kiểm soát quyền lực phải xuyên suốt từ phát hiện nguồn, thẩm định, quy hoạch đến bố trí, sử dụng và sàng lọc; kiên quyết ngăn chặn chạy quy hoạch, chạy chức, chạy quyền, cục bộ, thân quen, lợi ích nhóm, che giấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích.

Trên cơ sở các ý kiến tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục hoàn thiện báo cáo, rà soát quy định, cơ chế và cách tổ chức thực hiện liên quan đến cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý.

Mỗi việc phải rõ cơ quan chủ trì, thời hạn, kết quả; tránh ban hành thêm văn bản nhưng thực tiễn không chuyển biến.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu phải trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý, rèn luyện, đánh giá cán bộ thuộc quy hoạch của cấp mình.

Từng cấp ủy, cơ quan quản lý phải cụ thể hóa kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, giao việc, luân chuyển; mỗi cán bộ phải có chương trình rèn luyện gắn với năng lực còn thiếu, nhiệm vụ thử thách và yêu cầu của chức danh được quy hoạch, bảo đảm việc chuẩn bị sau quy hoạch thực chất, có kiểm chứng. Mỗi cán bộ phải tự xây dựng hoặc rà soát chương trình rèn luyện, không chờ cơ quan nhắc việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ diện Ban Bí thư quản lý không chỉ để có nguồn thay thế khi cần, mà để bảo đảm sự kế thừa liên tục, vững vàng và phát triển trong năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; để mỗi quyết sách của Trung ương được chuyển hóa nhanh hơn, đầy đủ hơn thành kết quả trong thực tiễn./.

Theo TTXVN

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-gap-mat-can-bo-quy-hoach-dien-ban-bi-thu-quan-ly-post1132556.vnp