Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” khánh thành hôm nay cần được phát huy như một nơi giáo dục lịch sử, bồi dưỡng tình cảm và trách nhiệm công dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sáng 19/9, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng (19/9/1954-19/9/2026) và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông.”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Trí, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; đại biểu lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và đông đảo tầng lớp nhân dân.

Trình bày Diễn văn Lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Duy Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh Đền Hùng là biểu tượng thiêng liêng của cội nguồn dân tộc; nơi các thế hệ người Việt Nam thành kính tưởng nhớ, tri ân công đức dựng nước của các Vua Hùng.

Hướng về Đền Hùng đã trở thành tình cảm tự nhiên, sâu bền trong tâm thức mỗi người dân đất Việt; gắn kết đồng bào trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài trong ý thức chung về nguồn cội, hun đúc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” lòng yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cách đây 72 năm, sau Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, trên đường từ chiến khu Việt Bắc trở về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1954, tại Đền Giếng, trong buổi nói chuyện và giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn Quân Tiên Phong, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.”.

Từ Đền Hùng, lời căn dặn của Bác đã trở thành lời hiệu triệu thiêng liêng, hun đúc ý chí và trách nhiệm của các thế hệ người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định chân lý “dựng nước gắn liền với giữ nước” xuyên suốt tiến trình lịch sử dân tộc, từ thời đại Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh.

Năm 1962, trong lần thứ hai về thăm Đền Hùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục căn dặn phải chú ý bảo vệ, trồng thêm hoa, cây cối để Đền Hùng ngày càng trang nghiêm, đẹp đẽ, trở thành công viên lịch sử cho các thế hệ mai sau.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông khẳng định tiếp nhận Tượng đài, tỉnh Phú Thọ xác định rõ trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát huy lâu dài giá trị công trình; tiếp tục chăm lo, gìn giữ, tôn tạo. Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng và các di sản đặc sắc của vùng Đất Tổ; để các giá trị văn hóa truyền thống được trao truyền, lan tỏa trong đời sống đương đại, trở thành sức mạnh nội sinh cho phát triển.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, ngày 19 tháng 9 năm 1954, trước khi bộ đội về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, tại Đền Giếng, Bác Hồ đã gặp các cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn Quân Tiên Phong và đã căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.”

Từ lời căn dặn ấy, mỗi thế hệ người Việt Nam nhận rõ bổn phận gìn giữ cơ nghiệp cha ông và làm cho đất nước ngày càng phát triển. Nền độc lập được đánh đổi bằng biết bao máu xương phải được bảo vệ vững chắc. Thành quả của thế hệ đi trước phải được tiếp nối bằng những đóng góp xứng đáng của thế hệ hôm nay, để con cháu được sống trong hòa bình và có điều kiện phát triển tốt đẹp hơn.

Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” khánh thành hôm nay thể hiện tình cảm sâu nặng của nhân dân đối với Người. Trong không gian cội nguồn của dân tộc, hình tượng Bác gắn kết mọi thời đại, gợi lên tình nghĩa đồng bào và sức mạnh đoàn kết của mọi người Việt Nam. Cùng với bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn Quân Tiên Phong, công trình giúp các thế hệ hiểu sâu hơn lời Bác dạy, ý thức rõ hơn trách nhiệm đối với đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, nhân dân ta đã giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Qua 40 năm đổi mới, đất nước đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Chúng ta trân trọng công sức của đồng bào, chiến sỹ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Thành quả ấy là nền tảng để đất nước tiếp tục tiến lên.

Khắc ghi lời Bác, chúng ta kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; phải chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân vững mạnh, dựa chắc vào thế trận lòng dân. Sức mạnh bảo vệ đất nước phải được bồi đắp bằng thực lực kinh tế, năng lực khoa học, công nghệ và ý chí đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tại Lễ khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao đòi hỏi chúng ta hành động quyết liệt ngay từ hôm nay. Mỗi bước tiến phải gắn với nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa.

Phát triển đất nước là trách nhiệm đối với những người đã hy sinh và đối với các thế hệ mai sau. Trong lời Bác dạy, hai chữ “cùng nhau” nhắc nhở chúng ta về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam, ở mọi miền Tổ quốc và khắp năm châu. Tình nghĩa đồng bào, ý thức cùng chung vận mệnh phải được bồi đắp bằng sự tin cậy, sẻ chia và cơ hội đóng góp cho đất nước.

Đoàn kết phải bắt đầu từ việc lắng nghe nhân dân, phát huy quyền làm chủ, bảo đảm công bằng và tôn trọng sự đa dạng của các cộng đồng. Mỗi người phải có điều kiện phát huy khả năng, được ghi nhận công sức và thụ hưởng thành quả phát triển. Đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, người có hoàn cảnh khó khăn phải được quan tâm thiết thực. Khi người dân thấy tương lai của mình trong tương lai đất nước, khối đại đoàn kết càng bền chặt.

Cũng trong cuộc gặp năm 1954, Bác căn dặn bộ đội giữ nghiêm kỷ luật, bảo vệ tính mạng, tài sản, giúp đỡ và không gây phiền nhiễu cho nhân dân. Lời dạy ấy nhắc nhở chúng ta về cội nguồn sức mạnh giữ nước. Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, giữ vững sự trong sạch, gắn bó mật thiết với nhân dân; bộ máy nhà nước phải liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phải kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Lòng kính yêu Bác phải được thể hiện bằng sự tận tâm phục vụ nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tinh thần ấy đòi hỏi thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị, học tập và thực hành theo Bác phải trở thành việc làm thường xuyên, thấm vào cách nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ, đảng viên; cần đặc biệt coi trọng phương pháp Hồ Chí Minh: sâu sát cơ sở, hiểu đúng thực tiễn, xác định trúng việc cần làm; phát huy dân chủ, lắng nghe và chịu sự giám sát của nhân dân.

Người đứng đầu phải đi trước trong việc khó, giữ liêm chính, nói đi đôi với làm, thực hiện đến cùng và có kết quả thiết thực. Trước tượng đài Bác, mỗi chúng ta càng phải tự hỏi mình đã làm được gì có ích cho dân, cho nước. Kết quả học tập và thực hành theo Bác phải được thể hiện ở công việc tốt hơn, người dân được phục vụ tốt hơn.

Văn hóa nuôi dưỡng lòng yêu nước và bản lĩnh của dân tộc, tạo nền tảng để đất nước phát triển bền vững. Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, chúng ta phải chăm lo xây dựng con người, gìn giữ di sản và làm cho những giá trị tốt đẹp thấm sâu vào đời sống. Tượng đài khánh thành hôm nay cần được phát huy như một nơi giáo dục lịch sử, bồi dưỡng tình cảm và trách nhiệm công dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan quản lý, bảo vệ công trình lâu dài, khoa học; gìn giữ sự tôn nghiêm, cảnh quan và giá trị gốc của Khu di tích.

Các hoạt động về nguồn phải thiết thực, nội dung giới thiệu chính xác, dễ hiểu, phù hợp với từng lứa tuổi; cần ứng dụng công nghệ để đồng bào ở xa và bạn bè quốc tế có thể tiếp cận, tìm hiểu lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Tỉnh cần trân trọng sự đa dạng văn hóa, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bảo tồn di sản với nâng cao đời sống nhân dân; giữ gìn Đất Tổ là trách nhiệm chung của cả nước; các cơ quan Trung ương cần phối hợp, hỗ trợ Phú Thọ thực hiện tốt trọng trách này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Các cháu thanh thiếu niên, hãy học tập, rèn luyện để có tri thức, bản lĩnh, sức khỏe; sống trung thực, nhân ái, biết sẻ chia; tự tin làm chủ khoa học, công nghệ và vươn ra thế giới. Đảng, Nhà nước và xã hội phải tạo điều kiện để thế hệ trẻ phát triển tài năng, đóng góp cho Tổ quốc.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ sự ghi nhận, ý kiến chỉ đạo sâu sắc và tình cảm của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Phú Thọ cam kết sẽ khẩn trương cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo thành các nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Trước anh linh các Vua Hùng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ nguyện đoàn kết một lòng, biến niềm tự hào về cội nguồn và lòng biết ơn Bác Hồ thành hành động cụ thể; quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng - nơi ghi dấu hai lần Người về thăm và để lại những lời căn dặn sâu sắc.

Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”, do Bộ Công an trao tặng tỉnh Phú Thọ, được đặt ở vị trí trang trọng, nổi bật. Tượng đài được đúc bằng đồng, cao 7,5 mét, thể hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi trên bệ đá khối tự nhiên; được đặt tại đồi Phân Bùng, hướng nhìn sang Bức tranh “Ngày hội non sông trên Đất Tổ”, tạo nên sự kết nối giàu ý nghĩa giữa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với hình ảnh ngày hội non sông tại nơi cội nguồn dân tộc.

Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”, cùng với Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn Quân Tiên Phong”, góp phần hoàn thiện không gian lịch sử, văn hóa về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Hùng. Hệ thống hạ tầng, cảnh quan tạo sự kết nối hài hòa giữa các giá trị lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và nghệ thuật trong tổng thể Khu Di tích quốc gia đặc biệt./.

Theo TTXVN

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-du-le-ky-niem-72-nam-ngay-bac-ho-ve-tham-den-hung-va-khanh-thanh-tuong-dai-bac-ho-voi-ngay-hoi-non-song-post1137105.vnp

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