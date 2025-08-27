Tọa đàm kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Văn hóa

Chiều 27/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2025).

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự tọa đàm.

Dự tọa đàm có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; nguyên lãnh đạo ngành qua các thời kỳ, cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành.

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngay sau khi tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi, ngày 28/8/1945 Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ cộng hoà ra quyết định thành lập Bộ Thông tin Tuyên truyền. Đây là sự kiện đánh dấu sự ra đời ngành Văn hoá Thông tin - một ngành có nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn.

Từ đó đến nay, cùng với sự phát triển của cả nước, ngành Văn hóa Thanh Hóa đã từng bước trưởng thành, luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng của tỉnh và đất nước.

Ngành Văn hóa Thanh Hóa được thành lập đầu tiên với tên gọi “Ty Thông tin tuyên truyền”. Trải qua những giai đoạn lịch sử, với nhiều tên gọi khác nhau, từ Ty Thông tin tuyên truyền, Ty Văn hóa, Sở Văn hóa Thông tin đến nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đội ngũ cán bộ ngành văn hóa Thanh Hóa không ngừng lao động đổi mới sáng tạo, luôn nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trong những ngày đầu mới thành lập, ngành Văn hóa Thanh Hóa đã tập trung giải quyết những vấn đề bức xức do chế độ cũ để lại, đồng thời đối phó với thù trong giặc ngoài âm mưu phá hoại thành quả cách mạng mà nhân dân ta mới giành được. Nhiệm vụ đặt ra cho ngành lúc này là đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động quần chúng, mở các cuộc lạc quyên, giúp đỡ người nghèo, vận động phong trào chống nạn mù chữ, phát huy truyền thống hiếu học trong nhân dân, góp phần củng cố, xây dựng chính quyền, mặt trận và các đoàn thể đáp ứng nhiệm vụ “vừa kháng chiến, vừa kiến quốc”.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, những người làm công tác văn hóa thông tin đã có mặt kịp thời, đồng hành cùng các đoàn dân công tiếp vận cho các chiến trường, đưa sản phẩm văn hoá và đường lối, chủ trương chính sách của Đảng đến tận các vùng sâu, vùng xa. Hoạt động văn hóa thông tin của tỉnh đã trở thành nguồn động viên tinh thần, cổ vũ quân và dân hăng hái chiến đấu, sản xuất; làm nên những chiến công vang dội, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa trình bày diễn văn ôn lại 80 năm Ngày Truyền thống ngành Văn hóa.

Những năm đầu của thời kỳ đổi mới, ngành Văn hoá thông tin Thanh Hoá đã nỗ lực, vững vàng vượt qua khó khăn, tỏ rõ là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận văn hoá tư tưởng.

Trải qua 40 năm, công tác văn hoá thông tin đã nhanh chóng chuyển hướng phục vụ nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, xây dựng thiết chế văn hóa, phát triển nghệ thuật biểu diễn, thông tin tuyên truyền... đều đạt nhiều kết quả tích cực.

Đặc biệt, từ năm 2008, khi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được thành lập trên cơ sở hợp nhất các đơn vị, lĩnh vực hoạt động của ngành được mở rộng, tạo sự gắn kết giữa văn hóa, thể thao, du lịch và công tác gia đình. Các lĩnh vực của ngành luôn đạt thành tích nổi bật, văn hóa phát huy sức mạnh mềm, thể thao thành tích cao liên tục gặt hái nhiều thành công, du lịch dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của tỉnh.

Tiết mục văn nghệ tại buổi tọa đàm.

Với những đóng góp đó, nhiều tập thể, cá nhân của ngành đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Độc lập hạng Ba, hàng chục cờ thi đua và hàng trăm bằng khen, giấy khen; nhiều cá nhân được phong tặng Nghệ sĩ Nhân nhân, Nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân Nhân dân, nghệ nhân ưu tú.

Phát huy truyền thống 80 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đang tiếp tục nỗ lực đạt được nhiều thành tựu mới, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Nguyên Hồng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển ngành văn hóa.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các các nhân có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển ngành văn hóa.

Tại buổi tọa đàm, 12 tập thể, 16 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển ngành văn hóa.

