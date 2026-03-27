Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật” trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL (dự thảo chính sách) áp dụng đối với các dự thảo chính sách có đủ các tiêu chí: Là các chính sách được ban hành trong các văn bản QPPL mà Luật Ban hành văn bản QPPL quy định phải lập đề nghị xây dựng văn bản QPPL trước khi tiến hành soạn thảo, trừ các nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật. Tác động trực tiếp làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ của người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Được xác định là những vấn đề khó, nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm hoặc có nhiều ý kiến khác nhau về nội dung dự thảo chính sách. Chính sách có tác động trên phạm vi toàn tỉnh.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được đề ra trong kế hoạch bao gồm: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của công tác truyền thông dự thảo chính sách; Hoàn thiện chính sách, thể chế về công tác truyền thông dự thảo chính sách; Phát huy vai trò chủ động của cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật trong tổ chức thực hiện truyền thông dự thảo chính sách; Xây dựng nội dung truyền thông dự thảo chính sách; Tổ chức triển khai các hình thức truyền thông về dự thảo chính sách; Tăng cường công tác chỉ đạo, theo dõi của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về truyền thông dự thảo chính sách; Tập huấn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý thông tin, báo chí ở địa phương; Tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; cán bộ các ban của HĐND cấp tỉnh; công chức pháp chế các sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác truyền thông dự thảo chính sách.

UBND tỉnh yêu cầu tổ chức thi hành pháp luật, PBGDPL đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, không trùng lặp và phù hợp tiến độ xây dựng văn bản QPPL; tạo cơ chế, điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp góp ý, phản biện trong quá trình đề xuất chính sách, xây dựng văn bản QPPL theo hướng lấy người dân làm trung tâm; thực hiện và phát huy dân chủ, phát huy quyền con người, quyền công dân trong tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, hướng tới xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhằm phát huy vai trò của cơ quan chủ trì soạn thảo, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, các cơ quan thông tin, báo chí trong thực hiện truyền thông chính sách, pháp luật; quán triệt các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong quá trình thực hiện.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)