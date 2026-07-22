Tiếp tục vun đắp quan hệ hợp tác giữa Công đoàn hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Ngày 22/7, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 với Liên hiệp Công đoàn tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào).

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo hai đơn vị đã trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2025.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa Lương Trọng Thành phát biểu tại hội nghị.

Theo đánh giá, việc triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2025 được hai bên thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Hai bên đã duy trì thường xuyên việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn; phối hợp tuyên truyền về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào; tạo điều kiện để doanh nghiệp hai tỉnh tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư, kinh doanh; đồng thời chỉ đạo công đoàn khu vực biên giới tăng cường giao lưu, phối hợp xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Trong giai đoạn này, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ Liên hiệp Công đoàn tỉnh Hủa Phăn 375 triệu đồng để xây dựng 3 nhà “Mái ấm Công đoàn”, trang bị thiết bị làm việc, góp phần chăm lo đoàn viên, người lao động và nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn.

Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn tỉnh Hủa Phăn thông tin về hoạt động của công đoàn tỉnh.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa và Liên hiệp Công đoàn tỉnh Hủa Phăn đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi đoàn công tác định kỳ, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, phát triển đoàn viên và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn.

Hai bên cũng sẽ tăng cường hợp tác trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo vào hoạt động công đoàn; phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giao lưu, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn và hai nước Việt Nam - Lào.

Hai bên ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030

Nhân dịp này, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa và Liên hiệp Công đoàn tỉnh Hủa Phăn đã trao cho nhau những phần quà lưu niệm, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó và mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa tổ chức công đoàn hai tỉnh.

Lê Quỳnh