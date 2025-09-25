Tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng tên miền quốc gia “.vn”

Sở Khoa học và Công nghệ ngày 25/9 vừa có công văn thông báo tiếp tục triển khai chương trình "Thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện trực tuyến tin cậy, an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia .vn".

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai chương trình, đồng thời các cơ quan đã thực hiện sáp nhập cần chủ động điều chỉnh, thực hiện các nhiệm vụ được giao theo tinh thần Công văn số 1536/STTTT-CNTT ngày 29/6/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông (nay thuộc Sở Khoa học và Công nghệ).

Thời hạn thực hiện chính sách miễn lệ phí, phí đăng ký và duy trì sử dụng tên miền “.vn” sẽ kéo dài đến hết ngày 31/12/2026 theo Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 của Bộ Tài chính.

Việc triển khai chương trình nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh sử dụng dịch vụ số an toàn, tin cậy, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Nội dung, chính sách và đối tượng tham gia Chương trình "Hiện diện trực tuyến với tên miền quốc gia .vn" gồm:

-Chương trình cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh

+ Đối tượng: Doanh nghiệp thành lập trong vòng 01 năm tính đến trước thời điểm đăng ký sử dụng tên miền; hộ kinh doanh có giấy đăng ký kinh doanh (không giới hạn thời điểm thành lập).

+ Sản phẩm hỗ trợ: Tên miền "biz.vn", dịch vụ số kèm theo: Website, email... gắn với tên miền "biz.vn"

+ Chính sách ưu đãi: miễn phí 02 năm sử dụng tên miền "biz.vn" và các dịch vụ số (website, email) cho Doanh nghiệp mới thành lập trong vòng 01 năm và các Hộ kinh doanh cá thể có giấy đăng ký kinh doanh.

- Chương trình cho người dân (giới trẻ)

+ Đối tượng: Công dân Việt Nam có độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến 23 tuổi

+ Sản phẩm hỗ trợ: Tên miền "id.vn"; dịch vụ kèm theo: website, email,

blog, CV online (sơ yếu lý lịch).

+Chính sách ưu đãi: miễn phí 02 năm sử dụng tên miền "id.vn" và các dịch vụ số (website, email, blog/ CV online) cho công dân Việt Nam có độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến 23 tuổi.

Các cơ quan, đơn vị sử dụng các tư liệu truyền thông, hướng dẫn, đăng ký tên miền website "biz.vn“hoặc”id.vn" và các dịch vụ kèm theo của Chương trình thống nhất tại địa chỉ https://hiendienonline.tenmien.vn/tai-lieu-truyen-thong; trong quá trình triển khai thực hiện, nêu có khó khăn, vướng mắc liên hệ Sở Khoa học và Công nghệ (Ông Trần Mạnh Hùng. SĐT: 0915351008) để được phối hợp xử lý.

