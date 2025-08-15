Thủy điện Trung Sơn chủ động ứng phó, bảo đảm vận hành an toàn trong mùa mưa bão năm 2025

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) với phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng”, đảm bảo an toàn công trình, ổn định sản xuất và bảo vệ đời sống Nhân dân vùng hạ du.

Cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn sửa chữa bảo dưỡng hệ thống thống cảnh báo khẩn cấp EPP.

Ngay từ đầu năm, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn đã xây dựng kế hoạch PCTT&TKCN bám sát các kịch bản thời tiết cực đoan; kiểm tra, bảo dưỡng toàn diện hệ thống đập, hồ chứa, thiết bị quan trắc, hệ thống cơ điện và cảnh báo.

Công tác phối hợp với chính quyền các địa phương hạ du như Trung Sơn, Trung Thành được công ty tăng cường để rà soát, tuyên truyền phương án ứng phó khi xả lũ và hướng dẫn người dân sẵn sàng sơ tán.

Cán bộ, công nhân viên Công ty tham gia diễn tập PCTT & TKCN năm 2025.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN và các đội xung kích của Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn được kiện toàn, tổ chức diễn tập định kỳ sát thực tế, nâng cao khả năng xử lý tình huống. Hệ thống SCADA, trạm đo mưa, thiết bị đo lưu lượng và truyền tin được duy trì vận hành 24/7; thông tin thời tiết được cập nhật thường xuyên từ Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, đảm bảo cảnh báo kịp thời qua nhiều kênh để chủ động ứng phó, vận hành an toàn, cung cấp điện ổn định lên lưới quốc gia.

Trung Sinh (CTV)