Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tại phường Nam Sầm Sơn

Chiều 18/11, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát theo nội dung tại Nghị quyết 614/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khoá XVIII tại phường Nam Sầm Sơn.

Quang cảnh buổi giám sát.

Việc giám sát liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường do sản xuất, chăn nuôi; giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp, nhất là dự án quy mô lớn, trọng điểm của tỉnh và đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin.

Các đại biểu dự buổi giám sát.

Thực hiện Nghị quyết số 614/NQ-HĐND, từ ngày 1/7/2025 UBND phường Nam Sầm Sơn đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch triển khai thực hiện. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), xử lý môi trường, ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông, chuyển đổi số, đấu tranh phản bác thông tin sai lệch được triển khai quyết liệt, toàn diện và có trọng tâm, trọng điểm.

Lãnh đạo phường Nam Sầm Sơn báo cáo tại buổi giám sát.

Về công tác GPMB, theo Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 2/1/2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa, tổng số dự án dự kiến phường Nam Sầm Sơn thực hiện năm 2025 là 2 dự án với tổng diện tích 5,29 ha. Đến ngày 15/7/2025, UBND phường Nam Sầm Sơn đã tổ chức đo đạc kiểm đếm 8,77 ha; lập phương án bồi thường GPMB được 8,65 ha; chi trả tiền bồi thường GPMB 7,57 ha đạt 143,1 % kế hoạch.

Tình trạng ô nhiễm môi trường, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải cải thiện rõ rệt, tỷ lệ thu gom rác đạt 100%, về cơ bản không có tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu dân cư.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được đẩy mạnh, 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến mức độ 3,4. UBND phường đã tạo kênh giao tiếp trực tuyến để người dân phản ánh, góp ý và tiếp nhận thông tin. Trong đó, một số thủ tục hành chính người dân nhận trực tiếp qua mạng giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Đoàn giám sát khảo sát tại Dự án Khu đô thị sinh thái hai bên bờ sông Đơ.

Về kết quả thực hiện các nội dung kiến nghị cụ thể: Ở lĩnh vực đầu tư công, phường tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường 4C (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Vành đai phía Nam); Dự án Tuyến đường trục cảnh quan Thanh Hóa - Sầm Sơn; và Dự án tuyến đường giao thông từ Ngã Ba Voi đi Sầm Sơn.

Ở lĩnh vực đầu tư trực tiếp, phường đã rà soát, cập nhật tiến độ và phối hợp tháo gỡ khó khăn tại ba dự án: Khu đô thị sinh thái biển Đông Á, Khu nghỉ dưỡng cao cấp Toàn Tích Thiện và Dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng Khu biệt thự Hùng Sơn. Theo đó, đến nay phường Nam Sầm Sơn vẫn chưa hoàn thành công tác giao đất cho nhà đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn; Khu nghỉ dưỡng cao cấp Toàn Tích Thiện; Khu đô thị sinh thái biển Đông Á vẫn chưa hoàn thành công tác GPMB do đang triển khai các bước thực hiện kết luận của các cơ quan có thẩm quyền.

Tại buổi giám sát, UBND phường Nam Sầm Sơn kiến nghị HĐND tỉnh xem xét hỗ trợ nguồn vốn và điều chỉnh tỷ lệ thu tiền sử dụng đất theo Nghị quyết 08/2025/NQ-HĐND ngày 24/6/2025, tăng từ 35% lên 45% để có điều kiện triển khai nhiệm vụ được giao.

Các thành viên trong đoàn phát biểu tại buổi giám sát.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn đã trao đổi khó khăn, vướng mắc về tình trạng ô nhiễm môi trường; tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các nội dung còn vướng mắc về tái định cư, thủ tục giao đất và xử lý tồn đọng GPMB. Nhiều ý kiến cũng đề nghị phường tăng cường phối hợp với các sở, ngành để giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn kéo dài.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải phát biểu tại buổi giám sát.

Phát biểu kết luận tại chương trình giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của phường Nam Sầm Sơn trong thực hiện Nghị quyết số 614/NQ - HĐND ngày 14/12/2024 của HĐND tỉnh. Đồng thời, đề nghị phường tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hoàn thành công tác giao đất cho nhà đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn trên địa bàn phường; tiếp tục thực hiện công tác GPMB các dự án trên địa bàn theo đúng kế hoạch đã cam kết với UBND tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các dự án còn vướng mắc; tập trung xử lý ô nhiễm môi trường, nhất là tình trạng quá tải tại bãi rác, và tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong thu gom, xử lý rác thải.

Đối với chuyển đổi số, phường cần chú trọng đầu tư, nâng cấp hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp và bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của phường, Đoàn giám sát tiếp thu và trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Đoàn giám sát đã khảo sát tại Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại phường Nam Sầm Sơn.

Đoàn giám sát khảo sát tại Dự án Khu đô thị sinh thái biển Đông Á.

Trước khi làm việc với phường, Đoàn giám sát đã khảo sát tại Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại phường Nam Sầm Sơn; Khu đô thị sinh thái biển Đông Á và Dự án Khu đô thị sinh thái hai bên bờ sông Đơ.

Trần Hằng