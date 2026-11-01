Thuế tiêu thụ đặc biệt về 0%, giá xăng đồng loạt giảm tới 1.804 đồng mỗi lít

Từ 0 giờ ngày 1/11, giá xăng E5RON92 giảm 1.804 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm 1.575 đồng/lít. Mức giá mới được áp dụng khi thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại chính thức về 0%.

Người dân mua xăng tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu PVOIL trên phố Thái Thịnh, Hà Nội.

Ngày 31/10/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ban hành quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, theo đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%; Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 45; Căn cứ Quyết định số 2893/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, Bộ Công Thương thông báo giá bán các mặt hàng xăng tiêu dùng phổ biến trên thị trường.

Theo đó, cơ quan chức năng đã có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng trong nước từ 0 giờ ngày 1/11.

Trong lần điều chỉnh này, giá xăng E5RON92 không cao hơn 24.223 đồng/lít (giảm 1.804 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); giá xăng E10RON95-III không cao hơn 24.159 đồng/lít (giảm 1.575 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E5RON92 64 đồng/lít.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định không trích lập và chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Thời điểm áp dụng mức giá mới sẽ kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp của Bộ Công Thương. Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các Nghị định và Thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/thue-tieu-thu-dac-biet-ve-0-gia-xang-dong-loat-giam-toi-1804-dong-moi-lit-post1145423.vnp