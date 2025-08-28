Thực hiện tốt công tác GPMB Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam

Nhằm góp phần đảm bảo tiến độ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam (gọi tắt là dự án) đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa, các ngành có liên quan của tỉnh, các xã, phường trong vùng dự án đang tích cực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), quy hoạch khu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng.

Người dân thôn Yên Thái, xã Trung Chính tháo dỡ công trình bàn giao mặt bằng phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam.

Dự án có đoạn qua phường Đông Tiến dài khoảng 3km, diện tích đất bị ảnh hưởng hơn 17,5ha. Trong đó, đất thổ cư 4,7ha; đất nông nghiệp và đất khác hơn 12,8ha. Để nhường đất cho dự án, địa phương phải di dời tái định cư cho 290 hộ bị ảnh hưởng. Ngoài ra, dự án còn ảnh hưởng đến hệ thống điện, nước và nghĩa trang Nhân dân. Với tinh thần “Ngày kiểm đếm, tối áp giá, sáng hôm sau công khai”, phường đã thành lập hội đồng GPMB và các tổ công tác triển khai đo đạc, thống kê tài sản theo quy định. Hiện phường đang tích cực kiểm kê các hộ dân bị ảnh hưởng và áp giá công khai tại nhà văn hóa các khu phố của tuyến đường sắt tốc độ cao đi qua.

Theo Chủ tịch UBND phường Đông Tiến Nguyễn Hồng Quang, nhằm bảo đảm tiến độ GPMB, cấp ủy, chính quyền địa phương đang tích cực công tác tuyên truyền, vận động người dân bị ảnh hưởng hiểu rõ mục đích và ý nghĩa của dự án để đồng thuận. Đồng thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân bị ảnh hưởng và thực hiện các bước GPMB theo quy định. Hiện trên địa bàn phường đã lựa chọn vị trí, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân và được phê duyệt 3 vị trí quy hoạch bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng và 1 vị trí nghĩa trang Nhân dân”.

Dự án đoạn qua địa bàn tỉnh có chiều dài khoảng 95,33km qua địa phận các phường Quang Trung, Bỉm Sơn, Hàm Rồng, Đông Tiến, Đông Sơn, Đông Quang, Trúc Lâm và các xã Hoạt Giang, Hà Trung, Triệu Lộc, Hoằng Phú, Hoằng Giang, Trung Chính, Thắng Lợi, Nông Cống, Thăng Bình, Công Chính, Trường Lâm, Các Sơn.

Theo ranh giới dự án do Ban Quản lý dự án đường sắt cung cấp, dự án có tổng diện tích đất bị ảnh hưởng phải thu hồi khoảng 572,99ha (gồm đất ở là 88,18ha; đất nông nghiệp và đất khác là 484,81ha); số hộ phải di chuyển chỗ ở khoảng 2.363 hộ và dự kiến bố trí 39 khu tái định cư/199,1ha/16 phường, xã (gồm 4 khu/15,4ha/185 hộ bị ảnh hưởng thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành và 35 khu/183,7ha/2.178 hộ bị ảnh hưởng thực hiện theo cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt của dự án). Hiện nay, các xã, phường được quy hoạch có tuyến đường sắt tốc độ cao đi qua đang tích cực thực hiện các bước trong công tác GPMB, kiểm kê tài sản, các công trình kiến trúc, đảm bảo quyền lợi của người dân.

Để bảo đảm tiến độ GPMB, ngày 28/6/2025 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Dự án đoạn qua địa bàn tỉnh với mục tiêu chậm nhất tháng 9/2026 các khu tái định cư phải hoàn thành; cơ bản hoàn thành, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công xây dựng trước tháng 12/2026 và hoàn thành toàn bộ công tác GPMB trong quý I/2027 theo yêu cầu của Chính phủ. Vì vậy, các sở, ngành có liên quan của tỉnh đang tích cực phối hợp với các xã, phường có dự án đi qua để tổ chức rà soát, kiểm đếm, xác định sơ bộ khối lượng GPMB, nhu cầu tái định cư, di dời nghĩa trang Nhân dân, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật khác bị ảnh hưởng của dự án bảo đảm tiến độ. Cùng với công tác GPMB, các ngành có liên quan của tỉnh đã rà soát vị trí, quy mô 35 khu tái định cư do UBND 16 phường, xã đề xuất. Qua đó, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các xã, phường trong quá trình triển khai quy hoạch, xây dựng khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao đoạn qua tỉnh Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Hải Đăng