Thực hiện mục đích cao quý “Thật thà phụng sự Nhân dân”

“Các thầy giáo có nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang là đào tạo cán bộ cho dân tộc. Vậy giáo dục cần nhằm vào mục đích là thật thà phụng sự Nhân dân. Các cháu thì học tập cần gắn liền với thực hành để mai sau thực hiện mục đích cao quý: Thật thà phụng sự Nhân dân" - đó là lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trong thư gửi cán bộ, giáo viên, sinh viên Trường Dự bị đại học Thanh Hóa năm 1952.

Một hoạt động giáo dục tạo dựng tình đoàn kết, sự gắn bó, sẻ chia tại Trường Dự bị đại học dân tộc Sầm Sơn.

Bức thư Bác Hồ gửi Trường Dự bị đại học Thanh Hóa vào tháng 4/1952 nhấn mạnh mục đích giáo dục là “thật thà phụng sự Nhân dân” và nhắc nhở thầy, trò nhà trường phải đoàn kết, dân chủ, thực hiện tự phê bình, giúp xây dựng một nền giáo dục phục vụ đất nước và Nhân dân. Bác dặn dò chi tiết: “... Trong phong trào toàn dân thi đua, chắc rằng ở trường cũng thi đua. Thầy thi đua dạy, trò thi đua học. Thầy và trò thật thà đoàn kết và dùng cách dân chủ (thật thà tự phê bình và phê bình) để giúp nhau tiến bộ mạnh, tiến bộ mãi”. Bức thư chỉ với hơn 200 từ, nhưng Người đã 4 lần nhắc lại hai từ “thật thà” khi nói về mục đích và cách dạy, cách học của thầy và trò.

Lời căn dặn của Người đã trở thành niềm tự hào và mục tiêu phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ thầy, cô giáo, các em học sinh Trường Dự bị đại học Thanh Hóa cũng như các trường học khác trên địa bàn tỉnh trong suốt quá trình xây dựng và phát triển. Theo đại diện lãnh đạo Trường Dự bị đại học dân tộc Sầm Sơn, với nhiệm vụ bổ túc kiến thức, bồi dưỡng văn hóa cho học sinh sống ở khu vực kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trong cả nước để sẵn sàng cho môi trường đại học chính quy, Trường Dự bị Đại học dân tộc Sầm Sơn luôn xem những lời căn dặn của Người trong thư gửi Trường Dự bị đại học Thanh Hóa là “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động của nhà trường kể từ khi thành lập đến nay.

Từ lời căn dặn của Người: “Giáo dục cần nhằm vào mục đích là thật thà phụng sự Nhân dân”, “Thầy và trò thật thà đoàn kết và dùng cách dân chủ (thật thà tự phê bình và phê bình) để giúp nhau tiến bộ mạnh, tiến bộ mãi”, tập thể sư phạm Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn đã triển khai đồng bộ các giải pháp như: tham mưu đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, học; xây dựng khối đoàn kết, tạo sự gắn kết giữa giáo viên với giáo viên, giáo viên với học sinh và học sinh với học sinh; tổ chức các phong trào thi đua trong cả giáo viên và học sinh, nhất là phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”... Từ đó xây dựng nhà trường không ngừng lớn mạnh về mọi mặt; đào tạo ra những lớp học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số có tinh thần cầu tiến, vượt khó vươn lên, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước.

Đặc biệt trong quá trình giảng dạy, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn luôn quan tâm gắn lý thuyết với thực hành như lời Bác Hồ kính yêu từng căn dặn: “Các cháu thì học tập cần gắn liền với thực hành để mai sau thực hiện mục đích cao quý: Thật thà phụng sự Nhân dân”. Để hiện thực hóa điều này, cùng với việc đầu tư phòng, lớp học, nhà trường đã tham mưu cho ngành chức năng quan tâm xây dựng đầy đủ các phòng chức năng, phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm, thực hành. Hiện nhà trường có 30 phòng học, 3 phòng tin học, 1 phòng thí nghiệm, khu nhà đa năng cùng nhiều trang thiết bị giáo dục thiết yếu. “Với cơ sở vật chất này, nhà trường có khả năng tuyển sinh từ 1.000 - 1.200 học sinh hằng năm, đáp ứng tốt yêu cầu “học đi đôi với hành”, tạo nguồn nhân lực cho khu vực miền núi, vùng dân tộc thiểu số ở các địa phương trong cả nước” - đại diện lãnh đạo Trường Dự bị đại học dân tộc Sầm Sơn chia sẻ.

Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển với tiền thân là Cơ sở II của Trường Dự bị đại học dân tộc Trung ương, đến nay Trường Dự bị đại học dân tộc Sầm Sơn đã trở thành địa chỉ giáo dục đào tạo tin cậy, bồi dưỡng dự bị đại học cho hơn 11.000 học sinh thuộc 31 dân tộc của 23 tỉnh trong cả nước. Trong đó, riêng tỉnh Thanh Hóa có gần 7.000 học sinh thuộc 6 dân tộc theo học. Từ mái trường này, nhiều học sinh đã trở thành kỹ sư, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nhân... đóng góp đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mình. Đặc biệt, nhiều cán bộ, giáo viên cũng trưởng thành từ quá trình giảng dạy, cống hiến tại trường. Trong đó có 11 tiến sĩ trở thành cán bộ lãnh đạo quản lý, nắm giữ các vị trí trọng trách trong các cơ quan Nhà nước của các bộ, ban, ngành trực thuộc Trung ương, địa phương.

Thành tích ấy vẫn còn khiêm tốn nhưng đó là những “quả ngọt” được tạo ra từ tâm huyết và trí tuệ, từ sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ của thầy cô và các em học sinh qua nhiều thế hệ; từ sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng. Đó cũng là thành quả được tạo nên từ những lời căn dặn của Người: “Các thầy giáo có nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang là đào tạo cán bộ cho dân tộc. Vậy giáo dục cần nhằm vào mục đích là thật thà phụng sự Nhân dân”. Mỗi thầy, cô giáo của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn luôn xác định đến với học trò vùng cao bằng tất cả trí tuệ, tâm huyết, tình thương và trách nhiệm. Trong mọi thời kỳ, mọi giai đoạn, đội ngũ thầy, cô giáo luôn đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước. Đó cũng là lý do để các thầy, cô luôn khiêm nhường học hỏi, khiêm nhường góp nhặt từng thành quả nhỏ bé đưa sự nghiệp “trồng người” không ngừng lớn mạnh, hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước văn minh, phồn vinh, thịnh vượng.

Bài và ảnh: Phong Sắc