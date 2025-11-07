Thực hiện hiệu quả chính sách giảm nghèo

Giảm nghèo bền vững không chỉ là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, mà còn là biểu hiện sinh động của tinh thần “vì dân, do dân”. Bởi vậy, những năm qua Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực, khơi dậy ý chí vươn lên của mỗi hộ nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Nhờ đó, diện mạo nông thôn ngày càng đổi thay, đời sống Nhân dân được nâng lên rõ rệt, tạo niềm tin bền vững vào sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành trách nhiệm của chính quyền các cấp trên con đường phát triển.

Đồn Biên phòng Tam Chung hỗ trợ con giống, thức ăn chăn nuôi cho các hộ nghèo phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Trên bản làng vùng cao của xã Nhi Sơn, câu chuyện về anh Thao Văn Tông, người đàn ông dân tộc Thái ở bản Pá Hộc đã trở thành niềm tự hào của bà con nơi đây. Từ một hộ nghèo, quanh năm sống dựa vào nương lúa, đồi ngô, anh Tông đã mạnh dạn vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư phát triển chăn nuôi. Bắt đầu từ một cặp bò, một con lợn giống, đến nay anh đã có đàn bò 8 con. Cỏ voi được trồng phủ kín triền đồi, thức ăn dự trữ chu đáo, vật nuôi được tiêm phòng đầy đủ. Nhờ vậy kinh tế gia đình anh ngày một khá giả, năm 2023 gia đình anh đã thoát nghèo, trở thành hộ khá của bản. “Giờ đây, tôi không chỉ lo được cho con cái ăn học đầy đủ, mà còn có thể giúp bà con trong bản cùng phát triển, phấn đấu vươn lên thoát nghèo”, anh Tông chia sẻ.

Từ vùng rừng núi Nhi Sơn, hành trình vượt khó ấy lại được tiếp nối ở xã Sơn Điện. Anh Lương Văn Ưng, một người nông dân cần cù đã mạnh dạn vay vốn ưu đãi, mở rộng quy mô chăn nuôi lợn thịt lên tới 30 con, kết hợp trồng lúa, trồng rừng và khai thác lâm sản phụ. Nhờ đó, mỗi năm cho thu nhập ổn định khoảng 120 triệu đồng, qua đó anh có điều kiện nuôi con ăn học, lại xây được ngôi nhà kiên cố giữa bản làng miền biên viễn.

Câu chuyện của anh Ưng, anh Tông không chỉ là minh chứng cho hiệu quả của chính sách giảm nghèo, mà còn là thể hiện của ý chí vươn lên, tinh thần tự lực, tự cường, yếu tố cốt lõi để giảm nghèo bền vững.

Với tỉnh Thanh Hóa, công tác giảm nghèo bền vững luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa lâu dài. Cùng với việc triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp với từng vùng, từng nhóm đối tượng.

Một trong những giải pháp quan trọng là phát triển sản xuất, tạo sinh kế và việc làm ổn định cho người dân. Các địa phương đã rà soát, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khuyến khích phát triển mô hình kinh tế hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp. Song song với đó, tỉnh tập trung đầu tư hạ tầng thiết yếu cho vùng khó khăn. Những con đường bê tông nối dài đến tận bản làng xa xôi, những ngôi trường mới khang trang, trạm y tế, điện lưới, nước sạch... đã mở ra cơ hội mới cho người dân tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản.

Không chỉ có sự hỗ trợ của chính quyền, hệ thống chính trị cơ sở cũng được phát huy mạnh mẽ. Nhiều địa phương xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là “thước đo” năng lực lãnh đạo và lòng tin của Nhân dân. Các tổ chức chính trị - xã hội đều chủ động đăng ký giúp đỡ hộ nghèo theo phương châm “có địa chỉ, có lộ trình, có kết quả”. Nhiều mô hình thiết thực đã được nhân rộng như: “Phụ nữ giúp nhau thoát nghèo”, “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi”, “Thanh niên khởi nghiệp”, “Ngân hàng bò”, “Tổ tiết kiệm và vay vốn”... góp phần giảm nghèo đa chiều, khơi dậy khát vọng vươn lên trong mỗi người dân.

Theo thống kê, năm 2024 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 2,02%, giảm 1,5% so với năm 2023; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 5,57% xuống còn 4,5%. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số giảm mạnh từ 14,75% xuống còn 8,32%. Tính chung giai đoạn 2022-2024, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,58%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác giảm nghèo vẫn còn những thách thức. Một bộ phận người dân còn tâm lý trông chờ, ỷ lại; không ít cán bộ cơ sở lúng túng trong việc triển khai mô hình sinh kế mới. Song, điều đáng quý là tinh thần “giảm nghèo không chỉ là trách nhiệm, mà còn là danh dự” đang được lan tỏa mạnh mẽ. Các địa phương đã và đang đổi mới cách làm, lấy người dân làm trung tâm, coi trọng đào tạo nghề, nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm - những yếu tố quyết định để giảm nghèo bền vững.

Năm 2025 là năm cuối của giai đoạn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2021-2025, Thanh Hóa đặt mục tiêu tổng quát là tiếp tục giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững và hạn chế tái nghèo; bảo đảm mọi người dân có cơ hội vươn lên, tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,5% trở lên, trong đó tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số giảm tối thiểu 3%...

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Vũ Thị Hương nhấn mạnh: “Công tác giảm nghèo của Thanh Hóa không chỉ dựa vào hỗ trợ mà hướng tới trao cơ hội, khơi dậy ý chí tự vươn lên, giúp người dân thoát nghèo bằng chính sức mình. Đây cũng là nền tảng để xây dựng một xã hội công bằng, văn minh, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Với những bước đi bài bản, bền vững, Thanh Hóa đang từng ngày hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân, để mỗi người dân đều được sống trong ấm no, hạnh phúc; để “không ai bị bỏ lại phía sau” không chỉ là khẩu hiệu, mà là hiện thực sống động trên mảnh đất xứ Thanh nghĩa tình và đổi mới.

Bài và ảnh: Xuân Minh