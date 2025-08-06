Thực hành cơ động phương tiện thực hiện nhiệm vụ A80 tại Quảng trường Ba Đình

Đêm 5/8 đến rạng sáng 6/8, tại Hà Nội, Tiểu ban diễu binh, diễu hành A80 Bộ Quốc phòng tổ chức huấn luyện thực hành cơ động phương tiện thực hiện nhiệm vụ A80 tại Quảng trường Ba Đình.

Khối xe Phòng không-Không quân với pháo phản lực BM21 tham gia tổng hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Phó trưởng Tiểu ban A80 Bộ Quốc phòng chỉ đạo huấn luyện. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Quế Lâm, Cục trưởng Cục Xe máy-Vận tải.

Công tác huấn luyện thực hành nhằm giúp cho cán bộ, lái xe nắm chắc các tuyến đường cơ động; thống nhất công tác chỉ huy, điều hành bảo đảm kỹ thuật xe-máy, tăng thiết giáp từ vị trí đóng quân đến vị trí triển khai tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, làm nhiệm vụ chính thức A80 tại Ba Đình. Đồng thời, kiểm tra toàn bộ hệ thống giao thông trên tuyến (chiều rộng, chiều cao, tải trọng...).

Đối tượng huấn luyện bao gồm cán bộ, đội ngũ lái xe; khối xe pháo quân sự, công an; phương tiện bảo đảm kỹ thuật.

Nội dung huấn luyện gồm: huấn luyện các mặt bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; thống nhất công tác chỉ huy, điều hành, hiệp đồng, bảo đảm cho cơ động lực lượng.

Theo kế hoạch, các lực lượng xe pháo quân sự sẽ cơ động từ vị trí đóng quân về Trường đua F1, Sở Chỉ huy và cơ động theo đường diễu duyệt; sau đó cơ động về vị trí đóng quân.

Các lực lượng xe pháo sắp xếp xong đội hình, hoàn thành công tác chuẩn bị tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 và bắt đầu cơ động lúc 20 giờ 30 phút.

Vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 6/8, các khối cơ động qua Quảng trường Ba Đình. Lực lượng cơ động được tổ chức thành đội hình, gồm: khối thứ nhất là xe bánh xích, tăng thiết giáp, pháo binh; khối thứ hai là xe pháo bánh lốp; khối thứ ba là xe đặc chủng công an, cơ động theo đội hình một hàng dọc.

Công tác huấn luyện dự kiến các tình huống xảy ra như: phương tiện giao thông gặp sự cố kỹ thuật trên đường cơ động; xảy ra ùn tắc giao thông; quá trình cơ động nếu xảy ra mất an toàn giao thông..., từ đó có các phương án xử trí các tình huống trên.

Đến khoảng 4h ngày 6/8, các phương tiện đã cơ động về đến Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4. Quá trình thực hành huấn luyện đảm bảo an toàn về mọi mặt.

Trước đó, từ tối 3/8 đến rạng sáng 4/8, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) cũng đã tổ chức huấn luyện thực hành lái xe cơ động lực lượng, vũ khí, trang bị kỹ thuật thực hiện tổng hợp luyện các lực lượng thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình./.

