Thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao, đổi mới sáng tạo và kết nối cung cầu công nghệ tỉnh Thanh Hóa

Chiều 25/11, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Ứng dụng, Chuyển giao khoa học công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị “Thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao, đổi mới sáng tạo và kết nối cung cầu công nghệ tỉnh Thanh Hóa”.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Giai đoạn 2021-2025, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo quyết liệt, triển khai nhiều chủ trương, chính sách thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là động lực then chốt cho phát triển nhanh, bền vững, qua đó đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Quang cảnh hội nghị.

Trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, toàn tỉnh có 88% trang trại chăn nuôi lợn, gà ứng dụng tự động hóa và cơ giới hóa (vượt chỉ tiêu ≥55%); 100% giống lúa, rau màu, cây công nghiệp ứng dụng kỹ thuật sinh học; ứng dụng viễn thám, truy xuất nguồn gốc, QR Code cho sản phẩm nông nghiệp; mở rộng 80 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu...

Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng từng bước chuyển đổi số, đổi mới dây chuyền, ứng dụng tự động hóa như: AI, phần mềm quản trị, dây chuyền sản xuất sạch...

Trong lĩnh vực y tế, giáo dục, 100% cơ sở y tế ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai bệnh viện thông minh; 100% bệnh viện sử dụng phần mềm quản lý bệnh viện, hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, liên thông xét nghiệm (LIS); 100% cơ sở giáo dục kết nối internet cáp quang; áp dụng phần mềm Vnedu, SMAS...

Hạ tầng số, dữ liệu số liên thông, tương đối đồng bộ. Thanh Hóa đứng thứ 5 cả nước về chất lượng dịch vụ công toàn trình. Tỉnh đã hình thành mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kết nối với mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc gia.

Đại diện Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo, Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ trình bày các kinh nghiệm và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề đang nhận được sự quan tâm của các nhà khoa học, doanh nghiệp, địa phương như: Các chính sách và kết quả hoạt động ứng dụng, chuyển giao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Thanh Hóa; Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Hướng dẫn và chia sẻ các kinh nghiệm liên quan đến triển khai hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong hoạt động ứng dụng, chuyển giao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...

Hội nghị là diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp trong hoạt động ứng dụng, chuyển giao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời thúc đẩy kết nối cung - cầu công nghệ, thiết bị giữa các tổ chức nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp trong và ngoài địa phương. Qua đó, góp phần thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá và khu vực miền Trung.

Linh Hương