Không khí lạnh tiếp tục mở rộng khu vực ảnh hưởng, vùng núi Thanh Hóa rét hại

Không khí lạnh tiếp tục mở rộng khu vực ảnh hưởng, vùng núi Thanh Hóa rét hại

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tối nay (6/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ.

Vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối. (Ảnh minh họa)

Trong 24 giờ qua, ở Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào; nhiệt độ giảm từ 4-8 độ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24-48 giờ tới

Dự báo đêm nay 6/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; khu vực từ Nghệ An đến TP Huế trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 9-12 độ, vùng núi và trung du Bắc Bộ 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; Nghệ An và Hà Tĩnh phổ biến từ 11-14 độ; khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế 15-18 độ.

Khu vực Hà Nội trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-12 độ.

Diễn biến thời tiết trên biển

Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, từ ngày mai (7/1) gió giảm dần, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk và phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5m, biển động.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, phía Nam của khu vực Giữa và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Cảnh báo thiên tai đi kèm

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.

Trời rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Đối với sản xuất nông nghiệp, rét đậm, rét hại, băng giá và sương muối làm giảm sức đề kháng, gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh, gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm; làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

NM