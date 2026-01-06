Cả nước phủ xanh khoảng 285.000ha rừng trồng, xuất khẩu trên 18 tỷ USD trong năm 2025

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ký ban hành Chỉ thị số 22/CT-BNNMT về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Bính Ngọ và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2026.

Theo nội dung chỉ thị, năm 2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan, biến động kinh tế và thương mại toàn cầu, song ngành lâm nghiệp vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, cả nước đã trồng được khoảng 285.000ha rừng trồng tập trung (đạt 109,5% kế hoạch) và trồng được 108 triệu cây xanh phân tán; cung cấp gỗ nguyên liệu cho chế biến với sản lượng 32,8 triệu m3; giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt trên 18 tỷ USD (tăng 6% so với năm 2024), trong đó giá trị xuất siêu đạt 14,8 tỷ USD; thu dịch vụ môi trường rừng đạt 3.940 tỷ đồng; tỷ lệ che phủ rừng được duy trì ổn định ở mức trên 42%,...

Tuy vậy, ngành lâm nghiệp Việt Nam hiện vẫn còn tồn tại những hạn chế như: Quỹ đất trồng rừng mới ngày càng giảm; chất lượng rừng trồng chưa đồng đều; quản lý cây xanh phân tán còn bất cập; vi phạm pháp luật về lâm nghiệp vẫn còn xảy ra ở một số địa phương; nguồn vốn đầu tư cho lâm nghiệp còn hạn chế; đặc biệt là đời sống, thu nhập của người dân làm nghề rừng vẫn còn thấp.

Nhằm phát huy kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 6 nhóm nhiệm vụ.

Đầu tiên, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vai trò, ý nghĩa, giá trị của rừng và cây xanh đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; khuyến khích sự tham gia của đoàn thể, trường học, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và cộng đồng; nâng cao trách nhiệm của người dân trong chăm sóc, bảo vệ cây sau khi trồng, góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, an toàn và bền vững; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về lâm nghiệp, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Thứ hai, các địa phương tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam, Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia và các chương trình, đề án trọng điểm của ngành; xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng, trồng cây phân tán năm 2026 gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; huy động và lồng ghép hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa, vốn đầu tư công và các chương trình, dự án khác.

Cùng với đó, các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổ chức phát động “Tết trồng cây” bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn, tránh hình thức; lựa chọn thời điểm, địa điểm, loài cây trồng phù hợp với điều kiện sinh thái, mùa vụ và đặc điểm văn hóa từng vùng, từng địa phương; ưu tiên trồng cây phân tán tại các khu dân cư, trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, đô thị, đường giao thông, bờ sông, kênh mương,... nhằm tạo cảnh quan, góp phần giảm ô nhiễm và xây dựng không gian sống xanh.

Đặc biệt là phân công rõ trách nhiệm quản lý, chăm sóc, bảo vệ cây sau khi trồng nhằm bảo đảm tỷ lệ sống cao, sinh trưởng tốt và phát triển bền vững.

Tiếp theo là kiểm soát, quản lý nguồn gốc, chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, công nghệ sinh học trong chọn tạo giống mới, giống cây bản địa chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, chống chịu sâu bệnh; ứng dụng công nghệ số, tự động hóa trong gieo ươm, trồng, chăm sóc và quản lý rừng; phát triển rừng trồng gỗ lớn, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị của rừng trồng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị các địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý bảo vệ rừng; rà soát, bổ sung phương án phòng cháy, chữa cháy rừng sát với thực tế, bố trí lực lượng, phương tiện, hậu cần sẵn sàng để xử lý tình huống khi có cháy rừng xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ; tăng cường phối hợp liên ngành, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Cuối cùng, các địa phương triển khai hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; thúc đẩy quản lý rừng bền vững, cấp chứng chỉ rừng; phát triển dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng; phát huy giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng thông qua phát triển lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu dưới tán rừng, du lịch sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học./.

Theo TTXVN