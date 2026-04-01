Thúc đẩy phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện tại các khu chung cư

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 27/CĐ-TTg ngày 31/3/2026 chỉ đạo các bộ ngành, địa phương thúc đẩy phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện tại các khu chung cư.

Thúc đẩy phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện tại các khu chung cư

Công điện nêu: Trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn tới là chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, việc chuyển đổi sang phương tiện giao thông điện là xu thế tất yếu. Tuy nhiên, hạ tầng trạm sạc, chỗ để xe và trạm đổi pin tại các khu đô thị, nhà chung cư đang gặp nhiều vướng mắc, bất cập như: Hệ thống trạm sạc và điểm đổi pin tại các khu đô thị, nhà chung cư còn thiếu và chưa đồng bộ; Quy hoạch chỗ đỗ xe tại các dự án chưa đầy đủ, nhu cầu sạc điện, gây áp lực lên hệ thống điện nội bộ và an toàn cháy nổ.

Để khẩn trương hoàn thiện quy chuẩn, quy định, tăng cường quản lý đảm bảo an toàn, phòng chống cháy trong sử dụng và thúc đẩy phát triển hạ tầng phục vụ chỗ để xe, trạm sạc, trạm đổi pin cho xe điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

(i) Đẩy mạnh truyền thông, công khai, minh bạch thông tin liên quan đến phát triển giao thông xanh, hạ tầng trạm sạc điện đảm kịp thời, đầy đủ, chính xác, hiệu quả.

(ii) Xây dựng lại các quy định chính sách, quy chuẩn, quy hoạch phát triển hạ tầng phục vụ chỗ đỗ xe, trạm sạc, trạm đổi pin.... Không được để sơ hở tạo cơ hội cho tham nhũng tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm... khi tổ chức thực hiện, phải thường xuyên giám sát, kiểm tra xử lý nếu xảy ra vi phạm.

(iii) Tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ chỉ đạo tại các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Công điện,... liên quan đến phát triển giao thông, hạ tầng giao thông xanh, năng lượng xanh.

Hoàn thành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư trước ngày 30/4

2- Bộ Xây dựng

(i) Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chuẩn/tiêu chuẩn về quy hoạch đô thị phải tích hợp hạ tầng cho giao thông xanh, bao gồm cả hệ thống trạm sạc điện, hạ tầng cần thiết cho các trạm sạc pin thay thế, hoàn thành trong Quý II năm 2026.

(ii) Khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi và bổ sung các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư để hướng dẫn cụ thể về thiết kế trạm sạc tại nhà chung cư đảm bảo các yêu cầu an toàn, phòng chống cháy nổ, vị trí lắp đặt thuận tiện sử dụng và ứng phó sự cố, hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2026.

(iii) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ vướng mắc về thủ tục cấp phép xây dựng, cải tạo trạm sạc đối với các chung cư hiện hữu.

(iv) Khẩn trương tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải để đề xuất bổ sung, sửa đổi có trọng tâm, trọng điểm nhằm sớm đạt được các mục tiêu chuyển đổi xanh trong giao thông.

Trong Quý III năm 2026 ban hành tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng cho thiết bị sạc, trạm sạc

3- Bộ Công Thương

(i) Chủ trì khẩn trương xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng cho thiết bị sạc, trạm sạc và hệ thống cung cấp điện cho trạm sạc, hoàn thành trong Quý III năm 2026.

(ii) Đẩy mạnh tuyên truyền và khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện giao thông sử dụng điện và nhiên liệu sạch, khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

4- Tập đoàn Điện lực Việt Nam

(i) Đẩy mạnh các chương trình quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải điện phục vụ việc lắp đặt các trạm sạc điện trong các khu đô thị, nhà chung cư.

(ii) Hướng dẫn đơn giản hóa thủ tục đấu nối, lắp đặt công tơ riêng cho các trạm sạc tại chung cư nhằm đảm bảo minh bạch trong sử dụng và thanh toán điện năng.

5- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn, hướng dẫn về trạm sạc được các cấp có thẩm quyền ban hành

(i) Khẩn trương, rà soát các quy hoạch, yêu cầu bố trí hạ tầng sạc điện cho hệ thống giao thông trong các khu đô thị và công trình xây dựng.

(ii) Yêu cầu các chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung cấp hạ tầng sạc để bố trí vị trí lắp đặt khoa học, an toàn theo đúng các quy định pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn; hướng dẫn cư dân bố trí, sử dụng chỗ đỗ xe, trạm sạc, trạm đổi pin cho xe điện tại các khu dân cư, nhà chung cư đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng, chống cháy và thuận tiện cho sinh hoạt của người dân.

6- Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh./.

Theo VGP