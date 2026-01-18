Thúc đẩy chuyển đổi số trong tiêu thụ nông sản

Trong bối cảnh thị trường nông sản ngày càng cạnh tranh gay gắt, yêu cầu phương thức tiếp cận người tiêu dùng không ngừng thay đổi, chuyển đổi số đang trở thành “chìa khóa” để người dân, doanh nghiệp, HTX sản xuất, kinh doanh nông sản trên địa bàn tỉnh mở rộng đầu ra, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường tiêu thụ.

Phiên livestream quảng bá sản phẩm nông nghiệp tại Hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

Công ty CP Thương mại và Xuất nhập khẩu thực phẩm Sao Mai, phường Hạc Thành là một trong những doanh nghiệp tích cực trong việc ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động thu mua, chế biến, phân phối và xuất khẩu nông sản, thực phẩm. Với các mặt hàng chủ lực như dứa, ớt, dưa chuột xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và một số nước khác, những năm gần đây công ty đã sớm nhận diện rõ những “điểm nghẽn” trong tiêu thụ nông sản theo phương thức truyền thống, từ phụ thuộc thương lái, chi phí trung gian cao đến khó kiểm soát thông tin thị trường. Trước yêu cầu đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường nhập khẩu và xu thế hội nhập sâu rộng, công ty xác định chuyển đổi số không chỉ là lựa chọn, mà là giải pháp trọng tâm để phát triển bền vững.

Giám đốc công ty Nguyễn Thị Mai cho biết: “Công ty đã tận dụng các nền tảng thương mại điện tử và ứng dụng giao đồ ăn như ShopeeFood, GrabFood, Lazada, Tiki, Postmart, Voso... nhằm đa dạng hóa kênh bán hàng, giảm phụ thuộc vào một thị trường hay một đối tác tiêu thụ nhất định. Cùng với đó, xây dựng website riêng, tích hợp thanh toán trực tuyến, chatbot tư vấn 24/7 giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận thông tin sản phẩm, đặt hàng nhanh chóng và thuận tiện. Không dừng lại ở việc “đưa hàng lên mạng”, công ty còn đẩy mạnh quảng bá thương hiệu trên các nền tảng mạng xã hội như facebook, zalo OA, tiktok shop, qua đó mở rộng độ phủ thương hiệu, tiếp cận hiệu quả nhóm khách hàng trẻ - lực lượng tiêu dùng chủ đạo trong môi trường số. Nhờ tự động hóa một phần quy trình sản xuất và quản lý, năng suất lao động của công ty tăng khoảng 15 - 20%. Chi phí vận hành giảm khoảng 10%, đặc biệt ở các khâu nhân sự, quản lý kho và kiểm soát chất lượng. Quan trọng hơn, hệ thống hồ sơ truy xuất nguồn gốc được chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu”.

Từ thực tế cho thấy, chuyển đổi số không chỉ mang lại lợi ích cho riêng doanh nghiệp mà còn góp phần thay đổi cách thức tiêu thụ nông sản nói chung. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, hầu hết các doanh nghiệp, HTX sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản và sản phẩm OCOP đã bước đầu ứng dụng chuyển đổi số ở một số công đoạn. Nhiều đơn vị xây dựng trang web riêng, công khai thông tin về doanh nghiệp, thương hiệu, chất lượng sản phẩm; các yếu tố về xuất xứ, quy trình sản xuất, chứng nhận an toàn được minh bạch hóa thông qua nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc điện tử, tạo thuận lợi cho người tiêu dùng trong việc nhận diện và lựa chọn sản phẩm. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp, HTX đang mạnh dạn đầu tư phòng livestream quảng bá, tiếp cận khách hàng nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Hiện toàn tỉnh có khoảng 600 doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản, thực phẩm và sản phẩm OCOP duy trì hoạt động quảng bá, giới thiệu và bán hàng trên các sàn thương mại điện tử với hàng nghìn sản phẩm các loại, góp phần mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ nông sản an toàn, giúp các doanh nghiệp, HTX tăng doanh số bán hàng bình quân từ 15 - 20% mỗi năm. Đáng chú ý, không ít sản phẩm nông sản địa phương thông qua kênh thương mại điện tử và nền tảng số đã vươn ra thị trường quốc tế.

Có thể thấy, chuyển đổi số trong tiêu thụ nông sản đã và đang mang lại những chuyển biến thiết thực cho doanh nghiệp, HTX và người sản xuất trên địa bàn tỉnh. Từ việc mở rộng kênh bán hàng, giảm chi phí trung gian đến nâng cao năng lực quản trị, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, công nghệ số đã trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực, góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản địa phương.

Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy quá trình chuyển đổi số vẫn còn không ít khó khăn, nhất là về kỹ năng số của người lao động, hạ tầng công nghệ và khả năng đầu tư của các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ. Vì vậy, bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, HTX, cần có sự đồng hành của các cấp, ngành trong công tác đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, kết nối thị trường và các cơ chế, chính sách hỗ trợ. Khi chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, tiêu thụ nông sản không chỉ ổn định hơn mà còn mở ra dư địa phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Lê Hợi