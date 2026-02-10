[REVIEW OCOP] Giò tai bọc áo trứng Dạ Lan – Hương vị Tết khác biệt của xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Giò - món ăn truyền thống không thể thiếu trong mỗi dịp lễ Tết. Kế thừa tinh hoa ẩm thực dân tộc, Công ty Cổ phần Dạ Lan đã không ngừng sáng tạo, cải tiến để cho ra đời nhiều dòng sản phẩm giò chất lượng, trong đó nổi bật là Giò tai bọc áo trứng. Điểm đặc biệt của giò tai bọc áo trứng Dạ Lan chính là lớp áo trứng vàng ươm bao bọc bên ngoài, tạo nên màu sắc bắt mắt và hương vị béo ngậy rất riêng.
