Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Video

Media Truyền hình Internet Đại hội Đảng

[REVIEW OCOP] Giò tai bọc áo trứng Dạ Lan – Hương vị Tết khác biệt của xứ Thanh

Lê Dung - Văn Lộc - Linh Linh
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Giò - món ăn truyền thống không thể thiếu trong mỗi dịp lễ Tết. Kế thừa tinh hoa ẩm thực dân tộc, Công ty Cổ phần Dạ Lan đã không ngừng sáng tạo, cải tiến để cho ra đời nhiều dòng sản phẩm giò chất lượng, trong đó nổi bật là Giò tai bọc áo trứng. Điểm đặc biệt của giò tai bọc áo trứng Dạ Lan chính là lớp áo trứng vàng ươm bao bọc bên ngoài, tạo nên màu sắc bắt mắt và hương vị béo ngậy rất riêng.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

video mới

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh