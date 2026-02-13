[REVIEW OCOP] Nước giặt Fuwa3e - Chăm quần áo sạch, giữ môi trường xanh
(Baothanhhoa.vn) - Liệu có một loại nước giặt vừa sạch sâu, vừa an toàn cho trẻ nhỏ? Liệu có sản phẩm giặt giũ nào không dùng hóa chất nhưng vẫn tẩy sạch vết bẩn cứng đầu? Hay một chai nước giặt mà dùng xong lại còn có lợi cho môi trường, điều đó có thật không? Tất nhiên là có chứ! Trong số Revew OCOP hôm nay mời quý vị và các bạn đến với Phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, nơi những chai Nước giặt hữu cơ Fuwa3e – sản phẩm OCOP 4 sao ra đời để cùng khám phá xem sản phẩm này được làm ra như thế nào nhé!
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu