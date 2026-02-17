[REVIEW OCOP] Kẹo lạc Hà Ly - Vị ngọt quê nhà
(Baothanhhoa.vn) - Trong tiết trời se lạnh của những ngày đầu xuân, còn gì thú vị hơn khi được nhâm nhi chén trà nóng, thưởng thức vị ngọt bùi, giòn tan của những thức quà quê mộc mạc. Đó không chỉ là hương vị của nguyên liệu tự nhiên, mà còn là hương vị của ký ức, của tuổi thơ và của tình quê đậm đà. Trong số Review OCOP lần này, chúng tôi tìm đến cơ sở sản xuất kẹo lạc, kẹo vừng Hà Ly tại xã Vĩnh Lộc – nơi đã gắn bó nhiều năm với nghề làm kẹo lạc thủ công, đặc biệt nhộn nhịp mỗi dịp Tết đến xuân về.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu