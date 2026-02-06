[REVIEW OCOP] Thảm cói lót sàn Ngân Khương - Hơi thở truyền thống trong không gian sống hiện đại
(Baothanhhoa.vn) - Trong nhịp sống ngày càng nhanh và bận rộn, khi mọi thứ liên tục phát triển theo hướng hiện đại, đôi lúc chúng ta lại mong muốn tìm đâu đó những minh chứng rất giản dị của truyền thống văn hóa, được hoà quyện vào không gian sống. Số REVIEW OCOP lần này xin được giới thiệu đến quý vị một sản phẩm không chỉ đẹp, mà còn mang đậm giá trị văn hoá Việt: thảm cói lót sàn, được sản xuất bởi Công ty TNHH Ngân Khương, với chất liệu cói lấy từ xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa — vùng đất nổi tiếng với cói chất lượng cao.
