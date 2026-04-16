Thuận An Foods trúng đấu giá khai thác Không gian du lịch ven biển Sầm Sơn với mức giá hơn 70 tỷ đồng

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thuận An Foods (Thuận An Foods) là đơn vị vừa đấu giá thành công quyền khai thác Không gian du lịch phía Đông đường Hồ Xuân Hương biển Sầm Sơn, hứa hẹn tạo diện mạo mới cho điểm đến du lịch sôi động bậc nhất Bắc Trung Bộ.

Phiên đấu giá công khai tại phường Sầm Sơn. Ảnh UBND phường Sầm Sơn

Sáng 15/4, tại phường Sầm Sơn, phiên đấu giá công khai quyền khai thác tài sản thuộc dự án Không gian du lịch phía Đông đường Hồ Xuân Hương đã được tổ chức minh bạch, đúng quy định. Kết quả, Thuận An Foods trúng đấu giá với mức giá 70.168.000.000 đồng cho thời hạn khai thác 5 năm (60 tháng).

Buổi đấu giá được diễn ra công khai, minh bạch, dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng. Ảnh: UBND phường Sầm Sơn

Phiên đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh Thành An phối hợp với Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Sầm Sơn tổ chức, thu hút 2 đơn vị đủ điều kiện tham gia. Trong đó, Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đức Hùng đưa ra mức giá 65.082.083.648 đồng, thấp hơn mức trúng của Thuận An Foods. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 51.258.083.648 đồng.

Công bố kết quả phiên đấu giá. Ảnh: UBND phường Sầm Sơn

Theo quy định, mức giá trúng đấu giá chưa bao gồm các chi phí mà doanh nghiệp phải tự thực hiện như: sửa chữa, cải tạo không gian ven biển; đảm bảo an ninh, trật tự khu vực bờ biển; duy trì vệ sinh môi trường bãi biển. Các khoản chi này do đơn vị trúng đấu giá tự đảm bảo và không được hoàn trả hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính.

Việc tổ chức đấu giá thành công được đánh giá là bước đi quan trọng trong khai thác hiệu quả quỹ đất và không gian du lịch ven biển, góp phần nâng cao giá trị dịch vụ, thu hút đầu tư. Dự án Không gian du lịch phía Đông đường Hồ Xuân Hương được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn mới cho đô thị biển Sầm Sơn, thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng hiện đại, bền vững.

Ông Trịnh Ngọc Nam, Giám đốc Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thuận An Foods trúng đấu giá. Ảnh: UBND phường Sầm Sơn

Với kết quả trúng đấu giá, Thuận An Foods được kỳ vọng sẽ sớm triển khai các phương án đầu tư, khai thác hiệu quả không gian du lịch, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong và ngoài nước.

LP (Nguồn Trang TTTT phường Sầm Sơn)