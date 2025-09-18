Thư viện trường học và văn hóa đọc

Đọc sách từ lâu đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu đối với mọi tầng lớp Nhân dân, bởi đọc sách không đơn thuần là nhu cầu giải trí lành mạnh mà còn là một trong những “kênh” thông tin quan trọng để con người tiếp cận với kho tàng tri thức vô tận của nhân loại. Qua nhiều thế kỷ, việc đọc sách đã góp phần xây dựng xã hội và con người văn minh. Cũng vì thế mà trong thời đại 4.0, hệ thống thư viện càng được quan tâm phát triển, đặc biệt là trong các trường học.

Học sinh Trường THCS Tây Đô, xã Vĩnh Lộc đọc sách tại thư viện nhà trường.

Nhằm lan tỏa tình yêu sách, khuyến khích phát triển văn hóa đọc, những năm gần đây, Trường THCS Tây Đô, xã Vĩnh Lộc đã huy động nhiều nguồn lực khác nhau xây dựng thư viện nhà trường khang trang theo tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia với quy mô hơn 5.600 đầu sách, báo các loại. Thư viện được mở cửa liên tục các ngày trong tuần để học sinh, giáo viên có thể đến đọc sách, tìm tư liệu sau mỗi giờ học chính khóa. Theo đại diện lãnh đạo Trường THCS Tây Đô, mục tiêu của nhà trường là xây dựng một thư viện mở theo đúng nghĩa, ở đó sách không chỉ để trưng bày, trang trí, mà để phục vụ tối đa nhu cầu đọc, học, nghiên cứu của cả giáo viên và học sinh. Và quan trọng hơn là từ hoạt động của thư viện cũng như sự bồi đắp của giáo viên, các em học sinh sẽ yêu thích việc đọc sách và hình thành thói quen đọc sách.

Xác định hình thành thói quen đọc sách là giải pháp giúp học sinh có vốn sống tốt hơn cũng như chủ động bồi đắp những kiến thức còn thiếu, còn yếu trong học tập, tại nhiều trường học khác trong tỉnh như: Trường Tiểu học Quảng Tâm, phường Quảng Phú; Trường THCS Vạn Xuân, xã Vạn Xuân... việc xây dựng không gian, cơ sở vật chất, tài liệu phục vụ học tập của học sinh, nghiên cứu bài giảng của giáo viên trong thư viện nhà trường cũng được quan tâm, chú trọng. Đơn cử như nhờ sự hỗ trợ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, cuối năm học 2024-2025, thư viện Trường THCS Vạn Xuân đã được nâng cấp, bổ sung nhiều trang thiết bị như bàn ghế, quạt cùng nguồn học liệu hữu ích như sách giáo khoa, sách tham khảo... với tổng kinh phí trên 400 triệu đồng. Đây là món quà hết sức ý nghĩa giúp nhà trường củng cố và phát triển mạnh mẽ văn hóa đọc cũng như nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong nhà trường.

Thực tế, khi thư viện được đầu tư đồng bộ và vận hành hiệu quả, không chỉ là nơi cung cấp kiến thức từ sách vở, mà còn trở thành trung tâm của những ý tưởng mới, là nơi hình thành và phát triển văn hóa đọc cho các em học sinh. Theo chia sẻ của nhiều học sinh, khi được tiếp cận với thư viện nhà trường, các em không chỉ lĩnh hội được những bài học quý từ sách, báo mà còn có cơ hội phát triển ngôn ngữ, rèn kỹ năng đọc, kỹ năng giao tiếp và cải thiện chất lượng học môn học, nhất là môn Tiếng Việt... Em Lê Thị Minh Thư, học sinh Trường Tiểu học Quảng Tâm, phường Quảng Phú, cho hay: “Mỗi tuần, lớp em có 1 tiết học tại thư viện nhà trường. Em cũng như các bạn trong lớp rất hào hứng khi được học tập tại thư viện. Ở đó có nhiều loại sách, tài liệu hữu ích cho chúng em tham khảo, tìm hiểu và nghiên cứu. Những buổi học tập tại thư viện không chỉ giúp em rèn luyện kỹ năng đọc, mà còn bổ sung thêm nhiều kiến thức về lịch sử, xã hội, kỹ năng sống”.

Ghi nhận từ thực tiễn cũng cho thấy, không dừng lại ở các thư viện trong nhà hay tủ sách trong lớp học, từ ý tưởng tạo điểm nhấn về cảnh quan sư phạm, giúp học sinh có một sân chơi bổ ích sau giờ học căng thẳng, những năm gần đây, mô hình thư viện xanh trong khuôn viên sân trường cũng đã hình thành ở nhiều trường học trong tỉnh như: Trường Tiểu học Xuân Lai, xã Xuân Lập; Trường THCS Dân tộc nội trú Cẩm Thủy; Trường Tiểu học Phú Lộc, xã Hoa Lộc... Theo đánh giá của các nhà trường, thư viện xanh với không gian mở mang lại cho các em học sinh và giáo viên nhà trường rất nhiều cảm hứng đọc sách. Nhiều học sinh tranh thủ giờ ra chơi hoặc giờ tan học, tự lựa chọn cuốn sách mà mình yêu thích và say mê đọc.

Những không gian đọc sách trong trường học đã, đang tạo môi trường lành mạnh giúp học sinh rèn luyện thói quen đọc sách, từ đó góp phần nuôi dưỡng tâm hồn và hình thành những tính cách tốt đẹp cho học sinh. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa văn hóa đọc cho học sinh, nhiều người cho rằng, ngoài sự quan tâm đầu tư của các trường học, ngành giáo dục, rất cần sự chung tay, hỗ trợ từ phía phụ huynh học sinh và cộng đồng xã hội. Các bậc phụ huynh phải nhận thức rằng, đọc sách là con đường ngắn nhất để tích lũy tri thức từ cơ bản đến chuyên sâu ở mọi lĩnh vực. Từ đó quan tâm đầu tư, động viên, khuyến khích con em mình đọc sách mọi lúc, mọi nơi nếu có thể.

Bài và ảnh: Phong Sắc