Thủ tướng Thái Lan đối mặt kiến nghị bất tín nhiệm

Phe đối lập Thái Lan đã đệ trình kiến nghị bất tín nhiệm nhằm vào Thủ tướng Anutin Charnvirakul và 17 thành viên nội các, cáo buộc chính phủ có những sai phạm trong quản lý nhà nước, kiểm soát quyền lực và xử lý các vấn đề kinh tế - xã hội.

Theo Bangkok Post và The Nation Thailand, kiến nghị do lãnh đạo Đảng Nhân dân đối lập Natthaphong Ruengpanyawut dẫn đầu, có chữ ký của 145 nghị sĩ. Văn bản được gửi tới Chủ tịch Hạ viện Sophon Zarum.

Bản kiến nghị vận dụng Điều 151 của Hiến pháp Thái Lan, đưa ra các cáo buộc chi tiết đối với từng cá nhân trong số 18 bộ trưởng bị nhắm tới, bao gồm Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Anutin Charnvirakul, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas, Bộ trưởng Quốc phòng Trung tướng Adul Boonthumjaroen, cùng nhiều bộ trưởng khác.

Phe đối lập cáo buộc chính phủ liên quan đến những bất thường trong quá trình lựa chọn Thượng viện năm 2024, các sai phạm bị cho là xảy ra trong tuyển dụng công chức địa phương, cùng những hạn chế trong xử lý các cuộc khủng hoảng công cộng, trong đó có tình trạng lũ lụt. Các nghị sĩ đối lập cũng đặt vấn đề về việc bổ nhiệm nhân sự, ảnh hưởng chính trị đối với các cơ quan giám sát và hiệu quả giải quyết những vấn đề kinh tế.

Phản hồi về kiến nghị, Thủ tướng Anutin cho biết chính phủ sẵn sàng giải trình trước Quốc hội. Ông yêu cầu các bộ trưởng chuẩn bị thông tin, trong đó những người phụ trách lĩnh vực liên quan sẽ trực tiếp trả lời các chất vấn.

Theo truyền thông Thái Lan, phiên tranh luận bất tín nhiệm dự kiến được bố trí vào cuối tháng 10, sau khi kiến nghị được xem xét theo thủ tục nghị viện.

Nhật Lệ